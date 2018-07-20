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Семьи погибших сотрудников МВД в Дагестане получили деньги на новое жилье
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Семьи погибших сотрудников МВД в Дагестане получили деньги на новое жилье 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. Глава правительства Дагестана Артем Здунов вручил единовременную выплату на приобретение нового жилья вдовам и матерям сотрудников МВД, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства республики.
"Председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов и министр внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашид Магомедов встретились с вдовами и матерями сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. В ходе встречи членам семей была вручена единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, деньги получили 42 семьи.
"На сегодняшний день осталось 11 семей, не получивших пока денежные выплаты. Но документы оформляются, и я думаю, что в ближайшее время, уже в этом году, общими усилиями мы этот вопрос решим. С 2010 года около 700 семей сотрудников органов внутренних дел получили кто квартиры, кто пособия, кто сертификаты на строительство жилья", — приводит пресс— служба слова Магомедова.
По данным МВД по Дагестану, сумма выплат варьируется от 2,5 млн до 5 млн рублей.
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