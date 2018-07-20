Лгать на иностранном языке оказалось легче

Лгать можно с одинаковой легкостью и на родном, и на иностранном языке, а вот говорить правду на чужом языке сложнее — к такому неожиданному выводу пришли психологи из Университета Вюрцбурга в Германии.

Высказывания тех, кто не является носителем языка, часто воспринимаются как менее правдоподобные, хотя в действительности это может быть не так. Кроме того, люди, которые общаются на иностранном языке, субъективно воспринимаются как менее надежные, сообщает Journal of Experimental Psychology.

Авторы исследования утверждают, что в современном мире носители разных языков все чаще встречаются и взаимодействуют друг с другом. В некоторых случаях важно определить, насколько правдив собеседник — во время деловых переговоров или полицейского опроса свидетеля преступления.

Согласно данным психологов, наблюдатели более склонны расценивать заявления носителей языка как правдивые, и наоборот.

В современной психологии существует две теории, которые противоречат друг другу. Первая гласит, что лгать на неродном языке сложнее — это требует больших мыслительных усилий. Вторая утверждает, что человек, который использует иностранный язык, эмоционально дистанцируется от сказанного, и поэтому ему легче сказать неправду.

Ложь вызывает психологический стресс и напряжение — на этом основана работа детекторов лжи, которые определяют правдивость сказанного по реакциям испытуемого. Но если говорить на неродном языке, то этот эффект ослабевает.

Психологи Вюрцбургского университета провели эксперимент с 50 добровольцами, которым предложили ответить на несколько вопросов как на родном, так и на иностранном языке. Часть ответов была правдивой, часть — ложной. Некоторые вопросы были нейтральными, например: «Находится ли Берлин в Германии?». Другие же оказались провокационными, к примеру: «Употребляли ли вы наркотики?» или «Хотели бы вы работать моделью в стиле ню?».

В ходе исследования ученые оценивали время, которое требовалось участникам для ответа, сердечный ритм и другие показатели.

Результаты оказались следующими.

На провокационные вопросы люди отвечали медленнее, чем на нейтральные.

Ответы на иностранном языке также требовали больше времени.

Правдивые ответы давали быстрее, чем лживые.

Временные различия между правдивыми и неправдивыми ответами были менее выражены в иностранном языке, чем в родном.

Но это не было связано с тем, что участники быстрее давали недостоверные ответы. Речь на неродном языке в целом требовала больше времени для подготовки, что касалось как правды, так и лжи.

Ученые полагают, что исследование отражает антагонизм между эмоциональной отстраненностью и повышенной мыслительной нагрузкой.

Людям требуется больше усилий, чтобы сказать определенную фразу на иностранном языке, по сравнению с родным. Поэтому они медленнее отвечали на вопросы в ходе исследования, даже если говорили правду.

Но если они лгали, то никаких дополнительных пауз в их речи не было (тогда как при использовании родного языка такой эффект был) — возможно, как раз благодаря более спокойной эмоциональной реакции на сказанное.

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