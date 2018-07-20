Родителей обяжут информировать о льготах при рождении детей

При рождении ребёнка семьям полагается целый ряд льгот — это единовременные и ежемесячные пособия, федеральные и региональные субсидии, консультационные меры поддержки. Правда, родители, особенно молодые, зачастую не знают и о половине всех гарантий, которые им предоставляет государство. Исправить эту ситуацию призван законопроект зампреда Госдумы Ирины Яровой , который предусматривает обязательное информирование родителей при рождении ребёнка обо всех имеющихся федеральных и региональных льготах. Поправки будут приняты в 2018 году, заявила вице-спикер « Парламентской газете ». О субсидиях расскажут простым языком

Памятка будет выдаваться родителям вместе со свидетельством о рождении в ЗАГСе и МФЦ. Предполагается, что брошюра простым и понятным языком расскажет семьям, на какую помощь от государства они могут рассчитывать.

«Речь идёт о гарантиях как регионального, так и федерального уровня. Это в том числе и серьёзные налоговые формы поддержки, которые носят индивидуальный характер, — пояснила Ирина Яровая. — Очень важно, чтобы человек мог реально пользоваться этими льготами и знал о них. Соответственно, документ направлен на то, чтобы обеспечить реальное исполнение законодательства в части выделения финансирования и льгот для молодых семей».

Она напомнила, что в России уже работает единая государственная информационная система социального обеспечения, где можно узнать всё о полагающихся госгарантиях. «Однако на этот ресурс заходят, как правило, только продвинутые интернет-пользователи. Нам же важно, чтобы о мерах поддержки знали все», — отметила депутат.

Полезной считает инициативу первый зампред Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова . «Из-за того, что многие семьи не знают о полагающихся им субсидиях, многие льготы носят заявительный характер. К примеру, в Ставропольском крае , который я представляю в палате, в первом полугодии этого года родились 12 175 детей. Все эти тысячи семей очень разные: у кого-то родился первый ребёнок, у кого-то второй и далее — соответственно, у каждой такой семьи будут свои льготы. Очень важно, чтобы информация в брошюре была ранжирована в зависимости от количества детей», — отметила Казакова в пресс-центре «Парламентской газеты». Очень важно, чтобы информация в брошюре была ранжирована в зависимости от количества детей. Доступность подачи информации законодатель считает залогом успеха: в «методичке» не должно быть обилия ссылок на различные сайты, а суть законов должна объясняться максимально простым языком. «И если в брошюре будет указан телефон для консультаций, он должен обязательно быть рабочим, чтобы семьи могли действительно узнать всю необходимую информацию», — полагает она. Брошюру могут перевести в электронный формат

Особый акцент составители брошюры сделают на региональные льготы — в каждом субъекте есть свои меры поддержки семей, где-то в центре внимания местных властей оказываются многодетные родители, где-то одинокие мамы. «У нас на Дальнем Востоке, к примеру, вскоре появятся новые льготы, — рассказала депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь . — Накануне президент Владимир Путин одобрил программу дополнительных мер поддержки жителей региона. В их число входят выплаты за рождение первого ребёнка в размере 150 тысяч рублей и увеличение на 30 процентов суммы материнского капитала по сравнению с остальной Россией».

Объять «необъятное» — а именно так характеризует число мер поддержки семьям руководитель Центра обеспечения гуманитарной и благотворительной помощи многодетным семьям Алёна Прохорова — составителям брошюры будет непросто. «Льгот очень много — на питание, на транспорт, на обучение. Авторам придётся очень потрудиться, чтобы прописать все имеющиеся льготы в одном сборнике. Поэтому, возможно, стоит задуматься о появлении в каждом регионе своего электронного ресурса, на котором родители могли бы узнать о местных субсидиях», — предложила эксперт.

Удобство электронной версии брошюры заключается в том, что на сайте легко предусмотреть онлайн-калькулятор, который будет высчитывать размер льгот в зависимости от зарплаты родителей. Именно от этого показателя сегодня и рассчитывается сумма выплат.

Впрочем, и от классической, бумажной версии пособия отказываться не будут. «Главный вопрос, с которым к нам обращаются избиратели, — где нам найти информацию, — отметил заместитель председателя думского Комитета по образованию и науке Борис Чернышов ЛДПР ). — Традиционные форматы подачи информации, такие как брошюры, ещё очень востребованы. Тем более что в Сети много „информационного мусора“ и не на все источники там можно полагаться».