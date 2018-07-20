12 лучших объявлений звёзд о беременности 

Многие мировые знаменитости делают эпично абсолютно всё в своей жизни: выходят из машины, красят губы, делают анонсы… Но больше всего они тратят времени, чтобы придумать, как объявить о своей беременности (или беременности любимой). Мы собрали 12 таких анонсов: от Карди Би и до Блейк Лайвли.
Карди Би во время телешоу
После нескольких месяцев молчания и подозрений поклонников Карди Би все же раскрыла тайну. Хип-хоп артистка спела песню из своего нового альбома в белом обтягивающем платье во время шоу Saturday Night Live.
Кайли записала видео
Кайли Дженнер заставила поклонников ждать объявления о беременности все девять месяцев. Только после рождения малышки Сторми она опубликовала 11-минутный фильм, в котором рассказывается о всем пути её беременности.
Серена Уильямс сделала неожиданное фото
Обычно поклонники сами догадываются об интересном положении своего кумира, но с Сереной Уильямс этого не произошло. Все были приятно удивлены, когда теннисистка разместила фото с подписью «20 недель» в своем Инстаграм.
Бейонсе устроила легендарную фотосессию
Только королева Би могла опубликовать красивое «беременное» фото и тем самым взорвать интернет. Так произошло в 2017 году, когда она анонсировала беременность близнецов — Сэра и Руми. Кадру поставили 2,4 миллиона лайков за час! Сейчас, кстати, многие считают, что Бейонсе снова беременна!
Ким Кардашьян помог Канье Уэст
Канье Уэст обычно не может удержать поток своих мыслей. Он выливает их на фолловеров в Твиттер. С первой беременностью Ким Кардашьян он поступил по-другому: рэпер остановил свой концерт, чтобы объявить эту прекрасную новость. Говорили, что Ким была в шоке и не хотела такой скорой огласки.
Кейт Хадсон сразу же анонсировала и пол ребенка
Чтобы рассказать, кого ожидают родители — мальчика или девочку, — звезды также устраивают шоу. Кейт, например, взрывала большие надувные шары с конфетти внутри.
Роб Кардашьян и Блэк Чайна создали эмодзи
Смайлик вместо тысячи слов. Век технологий все-таки.
Спасибо друзьям Джорджа и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Клуни — это доказательство того, что не надо делать что-то масштабное, чтобы объявление стало обсуждаемым. Джорджа и Амаль публично не комментировали слухи о беременности, но они рассказали об этом семье и друзьям. Спасибо последним, которые не смогли сдержать такую новость.
Крисси Тейген записала видео с Луной
it's john's!
A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Nov 21, 2017 at 1:15pm PST В аккаунте Крисси появилось видео со старшей дочерью Луной, в котором она показывает на мамин живот и говорит, что там ребенок.
У Джастина Тимберлейка самый милый способ
В свой день рождения Джастин опубликовал фото, на котором он то ли целует, то ли надувает живот Джессики Бил. «Мой главный подарок», — прокомментировал кадр Тимберлейк.
Марк Цукерберг написал в FB Когда ты миллиардер и основатель сети Facebook, у тебя есть только один способ, как рассказать всему миру какую-либо новость. Марк разместил на своей страничке семейное фото и рассказал, что у него с женой скоро родится дочка.
Блейк Лайвли устроила фотосессию
Фанаты были в восторге от серии фотографий, на которых виден заметно подросший живот актрисы. На фото звезда беременна первым ребенком.