12 лучших объявлений звёзд о беременности

Многие мировые знаменитости делают эпично абсолютно всё в своей жизни: выходят из машины, красят губы, делают анонсы… Но больше всего они тратят времени, чтобы придумать, как объявить о своей беременности (или беременности любимой). Мы собрали 12 таких анонсов: от Карди Би и до Блейк Лайвли.

Карди Би во время телешоу

После нескольких месяцев молчания и подозрений поклонников Карди Би все же раскрыла тайну. Хип-хоп артистка спела песню из своего нового альбома в белом обтягивающем платье во время шоу Saturday Night Live.

Кайли записала видео

Кайли Дженнер заставила поклонников ждать объявления о беременности все девять месяцев. Только после рождения малышки Сторми она опубликовала 11-минутный фильм, в котором рассказывается о всем пути её беременности.

Обычно поклонники сами догадываются об интересном положении своего кумира, но с Сереной Уильямс этого не произошло. Все были приятно удивлены, когда теннисистка разместила фото с подписью «20 недель» в своем Инстаграм.

Бейонсе устроила легендарную фотосессию

Только королева Би могла опубликовать красивое «беременное» фото и тем самым взорвать интернет. Так произошло в 2017 году, когда она анонсировала беременность близнецов — Сэра и Руми. Кадру поставили 2,4 миллиона лайков за час! Сейчас, кстати, многие считают, что Бейонсе снова беременна!

Канье Уэст обычно не может удержать поток своих мыслей. Он выливает их на фолловеров в Твиттер. С первой беременностью Ким Кардашьян он поступил по-другому: рэпер остановил свой концерт, чтобы объявить эту прекрасную новость. Говорили, что Ким была в шоке и не хотела такой скорой огласки.

Кейт Хадсон сразу же анонсировала и пол ребенка

Чтобы рассказать, кого ожидают родители — мальчика или девочку, — звезды также устраивают шоу. Кейт, например, взрывала большие надувные шары с конфетти внутри.

Смайлик вместо тысячи слов. Век технологий все-таки.

Спасибо друзьям Джорджа и Амаль Клуни

Джордж и Амаль Клуни

Клуни — это доказательство того, что не надо делать что-то масштабное, чтобы объявление стало обсуждаемым. Джорджа и Амаль публично не комментировали слухи о беременности, но они рассказали об этом семье и друзьям. Спасибо последним, которые не смогли сдержать такую новость.

Крисси Тейген записала видео с Луной

it's john's!

A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Nov 21, 2017 at 1:15pm PST В аккаунте Крисси появилось видео со старшей дочерью Луной, в котором она показывает на мамин живот и говорит, что там ребенок.

В свой день рождения Джастин опубликовал фото, на котором он то ли целует, то ли надувает живот Джессики Бил. «Мой главный подарок», — прокомментировал кадр Тимберлейк.

Марк Цукерберг написал в FB Когда ты миллиардер и основатель сети Facebook, у тебя есть только один способ, как рассказать всему миру какую-либо новость. Марк разместил на своей страничке семейное фото и рассказал, что у него с женой скоро родится дочка.

Блейк Лайвли устроила фотосессию

Фанаты были в восторге от серии фотографий, на которых виден заметно подросший живот актрисы. На фото звезда беременна первым ребенком.