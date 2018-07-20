Какие грибы можно собирать в Белгородской области?

Как известно, грибы любят влагу. Поэтому самое благоприятное время для их сбора — это время после обильных дождей.

Белгородской области растут многие виды грибов. В сосновых и смешанных лесах Шебекинского, Грайворонского, Валуйского районов можно встретить лисички, рыжики и сыроежки.

Белые грибы, как правило, растут в дубравах и смешанных лесах. В Белгородской области повстречать этот вид грибов можно в Борисовском районе, в дубравах возле санатория «Красиво», в лесу неподалеку от села Стригуны и в дубовых лесах за Бирючом — по трассе на Россошь

В лиственных и смешанных лесах Белгородского, Шебекинского и Валуйского районов растут подберёзовики и подосиновики.

В хвойных лесах на территории всего региона водятся опята, а в Новотаволжанском сосновом бору можно без проблем отыскать маслят.