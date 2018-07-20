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Политолог рассказал о создании барьеров для российских СМИ за рубежом
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Политолог рассказал о создании барьеров для российских СМИ за рубежом 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российский политолог Евгений Минченко спрогнозировал создание новых барьеров и трудностей для отечественных СМИ за рубежом.
Он напомнил о том, что Национальная ассамблея Франция одобрила законопроект о борьбе с «фейковыми новостями», по которому те телеканалы и радиостанции, в чьи сообщения проникла даже небольшая неточность, можно отстранить от вещания на период предвыборной кампании.
"Инициаторы закона публично ставят знак равенства между fake news и российскими медиа (Sputnik и RT)", — отметил Минченко в своем канале в Telegram.
Политолог пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон еще во время предвыборной кампании счел, что российские СМИ демонстрировали по отношению к нему негативное отношение. После избрания Sputnik «был отлучен от Елисейского дворца и рассылок президентской пресс-службы, российским журналистам перестали выдавать пресс-карты», напомнил Минченко.
"Несмотря на введенные жесткие ограничения по работе, Sputnik France с начала этого года нарастил аудиторию на 60%. Французская аудитория сегодня обращается к Sputnik за поиском информации о кризисных явлениях и событиях, ибо журналисты Sputnik, находясь в гуще событий и не будучи связанными местной редакционной политикой, снимают то, что их французские коллеги не могут или не хотят снять; французские СМИ вообще практически не ведут живых репортажей из кризисных точек, а те немногие, кто ведет, — приезжают под усиленной охраной и толком ничего снять не могут", — подчеркнул политолог
По его мнению, шансы на прохождение репрессивного закона во Франции высоки. А дальше такое избирательное ограничение деятельности СМИ может стать прецедентом и для других стран, предупредил Минченко.
Макрон в ходе президентской кампании заявлял об атаках на его предвыборный штаб, возлагая вину за них на российских хакеров, но не предоставляя никаких доказательств. Кроме того, штаб Макрона обвинил российские Sputnik и RT в причастности к распространению информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения подделкой, а главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера «распространения фейковых новостей» российскими СМИ.
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