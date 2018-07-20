Политолог рассказал о создании барьеров для российских СМИ за рубежом

Он напомнил о том, что Национальная ассамблея Франция одобрила законопроект о борьбе с «фейковыми новостями», по которому те телеканалы и радиостанции, в чьи сообщения проникла даже небольшая неточность, можно отстранить от вещания на период предвыборной кампании.

"Инициаторы закона публично ставят знак равенства между fake news и российскими медиа ( Sputnik и RT)", — отметил Минченко в своем канале в Telegram.

Политолог пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон еще во время предвыборной кампании счел, что российские СМИ демонстрировали по отношению к нему негативное отношение. После избрания Sputnik «был отлучен от Елисейского дворца и рассылок президентской пресс-службы, российским журналистам перестали выдавать пресс-карты», напомнил Минченко.

"Несмотря на введенные жесткие ограничения по работе, Sputnik France с начала этого года нарастил аудиторию на 60%. Французская аудитория сегодня обращается к Sputnik за поиском информации о кризисных явлениях и событиях, ибо журналисты Sputnik, находясь в гуще событий и не будучи связанными местной редакционной политикой, снимают то, что их французские коллеги не могут или не хотят снять; французские СМИ вообще практически не ведут живых репортажей из кризисных точек, а те немногие, кто ведет, — приезжают под усиленной охраной и толком ничего снять не могут", — подчеркнул политолог

По его мнению, шансы на прохождение репрессивного закона во Франции высоки. А дальше такое избирательное ограничение деятельности СМИ может стать прецедентом и для других стран, предупредил Минченко.