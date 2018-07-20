В Свердловской области до 9 августа ожидаются отключения теле— и радиотрансляций

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 июля. / ТАСС /. Временные отключения теле— и радиотрансляций ожидаются в Свердловской области с 23 июля по 9 августа из-за ремонтных работ на башне радиотелевизионной передающей станции (РТПС). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Свердловского областного радиотелевизионного передающего центра (филиал РТРС).

"Свердловский филиал российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) с 23 июля по 9 августа в зависимости от погодных условий будет проводить работы по нанесению антикоррозийной защиты (покраска) на башне радиотелевизионной передающей станции (РТПС) в Екатеринбурге. Отключения программ телеканалов и радиостанций будет производиться в будние дни ежедневно с 9:00 до 17:00 местного времени (7:00-15:00 мск). В кабельные сети Екатеринбурга программы будут подаваться без перерыва", — говорится в сообщении.