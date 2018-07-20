Власти Якутии представят на ВЭФ проект эко-поселка

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Проект создания нового экологического поселка на месте поселка Кангалассы в Якутии представят на Восточном экономическом форуме. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе главы и правительстве республики.

"Проект эко-поселка «Кангалассы 2.0» планируется презентовать вместе с резидентами одноименной территории опережающего развития (ТОР) на Восточном экономическом форуме в сентябре. В данный момент проект прорабатывается с участим международной консалтинговой компаний. Основная идея — дать поселку Кангалассы новую жизнь и сделать на его месте процветающий населенный пункт с экологичной, передовой инфраструктурой и «умными» домами", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проект «Кангалассы 2.0» планируют сихронизировать с проектом алмазного кластера, который развивается в ТОР «Кангалассы».