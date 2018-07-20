Богемный шик и винтажные ноты: смотрим лукбук круизной коллекции Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

В разгар летнего сезона бренд Yulia Prokhorova Beloe Zoloto выпустил лукбук к новой круизной коллекции.

Новая коллекция воплощает собой дух свободы, легкости и романтичности. По мнению дизайнера Юлии Прохоровой, все эти чувства олицетворяет собой женщина. Основными цветами коллекции стали пастельные оттенки: голубой, розовый, бежевый, пудрово-розовый, черный и цвет фуксии, которые подчеркивают дух коллекции.

В коллекцию вошли платья-рубашки в полоску, которые остаются трендом теплого сезона. Платья с кружевами, сарафаны в горошек, платья с вырезом — все эти вещи можно увидеть в круищной линейке от Юлии Прохоровой . Все изделия объединяют богемный шик и винтажные ноты, которые уже давно стали визитной карточкой дизайнера.

Платья выполнены из легких, струящихся тканей, которые идеально подходят для лета. Юлия Прохорова также продумала одежду для прохладных летних вечеров, которые выполнены из более плотной ткани.

Фото: архивы пресс-служб