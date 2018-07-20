Опасные химреагенты закапывают на территории больницы в Югре

Местная больница в Югре утилизирует опасные для жизни вещества прямо на территории больницы. Об этом сообщил сайт URA.RU.

Жительница Горноправдинска ХМАО Татьяна Иванова пожаловалась на нарушение правил по уничтожению отходов. Она рассказал, что недавно снесли старые хозяйственные строения больницы. Теперь строительный мусор, вредные отходы и опасный яд карбофос просто закапывают на территории. Все это происходит в нескольких метрах от детского отделения.

«Бывший главный врач Александр Молостов по этой проблеме обратился к нынешнему руководителю районной больницы Евгению Евсееву , на что последний ответил: «Я же не трупы туда закапываю». Помогите предотвратить этот беспредел!» — просит о помощи Иванова.

Рабочий телефон главного врача больницы Горноправдинска Евгения Евсеева не доступен для журналистов, поэтому взять его комментарий не удалось.