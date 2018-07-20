Благотворительная выставка собак пройдет в парке «Кузьминки»

В воскресенье, 22 июля, в парке «Кузьминки» пройдет фестиваль-пристройство собак из приюта «Красная сосна». В этот день у вас будет уникальная возможность не только хорошо провести время, но и сделать доброе дело — взять домой питомца из приюта, который, без сомнения, станет для вас настоящим другом.

Для гостей праздника подготовлена увлекательная программа. Для детей будет работать интерактивная площадка с настольными играми и мастер-классами.

Время проведения: с 12.00 до 17.00.

Место проведения: ул. Кузьминский парк, дом 1, стр. 2. (ис)