Ещё
«Летний концерт» пройдет на улице Заречье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Летний концерт» пройдет на улице Заречье 

Управа района Кузьминки 59 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В Музее индустриальной культуры в воскресенье, 22 июля, пройдет «Летний концерт». Автор музыки и слов, а также кавер-исполнитель Андрей Манухин споет для посетителей музея сам, а также пригласит своих друзей.
Для гостей концерта выступят Юрий Витяев, Лидия Кривец и Ксения Стародубцева. Насладиться их пением могут все желающие. Начало концерта в 19.00. Вход свободный.
Напомним, что музей расположен по адресу: улица Заречье, дом 3А, строение 1. Уточнить информацию можно по телефону 8 (916) 535-76-84. (ис)
Управа района Кузьминки: последние новости
Встреча «Красный, желтый, зеленый» пройдет в Кузьминках На улице Академика Скрябина отремонтировали ограждение газона Работники животноводства прошли курс переподготовки в ветакадемии в Кузьминках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии391
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец36
Еще один туроператор прекратил свою деятельность14
На Украине раскопали могилу ведьмы36
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России328
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение