«Летний концерт» пройдет на улице Заречье

В Музее индустриальной культуры в воскресенье, 22 июля, пройдет «Летний концерт». Автор музыки и слов, а также кавер-исполнитель Андрей Манухин споет для посетителей музея сам, а также пригласит своих друзей.

Для гостей концерта выступят Юрий Витяев, Лидия Кривец и Ксения Стародубцева. Насладиться их пением могут все желающие. Начало концерта в 19.00. Вход свободный.

Напомним, что музей расположен по адресу: улица Заречье, дом 3А, строение 1. Уточнить информацию можно по телефону 8 (916) 535-76-84. (ис)