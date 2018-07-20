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Русский язык включили в перечень родных языков народов РФ
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Русский язык включили в перечень родных языков народов РФ 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Русский язык включат в перечень родных языков народов Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы. В поправках к документу говорится, что языка образования в каждом конкретном случае будут выбирать родители ребенка или его законные представители.
Напомним, речь идет об изменениях в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Вспыхнувшая не так давно проблема изучения национальных языков в школах оказалась социально взрывоопасной. Всему этому предшествовал скандал в Татарстане, где родители школьников пожаловались на то, что в учебных заведениях слишком много часов отдается изучению татарского языка.
Законопроект определяет, что преподавание и изучение государственных языков республик ведется на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.
«Комитет русскоязычных родителей Татарстана» отмечает, что ранее члены рабочей группы выступили с предложением о создании фонда для поддержки родных языков. Он займется разработкой методики преподавания, экспертизами и созданием учебников.
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