Русский язык включили в перечень родных языков народов РФ

Русский язык включат в перечень родных языков народов Российской Федерации . Об этом сообщается на сайте Государственной Думы. В поправках к документу говорится, что языка образования в каждом конкретном случае будут выбирать родители ребенка или его законные представители.

Напомним, речь идет об изменениях в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Вспыхнувшая не так давно проблема изучения национальных языков в школах оказалась социально взрывоопасной. Всему этому предшествовал скандал в Татарстане , где родители школьников пожаловались на то, что в учебных заведениях слишком много часов отдается изучению татарского языка.

Законопроект определяет, что преподавание и изучение государственных языков республик ведется на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.

«Комитет русскоязычных родителей Татарстана» отмечает, что ранее члены рабочей группы выступили с предложением о создании фонда для поддержки родных языков. Он займется разработкой методики преподавания, экспертизами и созданием учебников.