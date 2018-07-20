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В Музее Есенина Дмитровского района проведут занятие для детей
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В Музее Есенина Дмитровского района проведут занятие для детей 

Управа района Дмитровский города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В филиале Музея Есенина на Клязьминской улице в Дмитровском районе 26 июля состоится занятие для детей. Встреча запланирована в рамках проекта «Урок в музее». Об этом сообщили в администрации музея.
— В программу входят задания, направленные на улучшение внимания, пластики, воображения, дикции. Программа поставлена по поэтическим образам Сергея Есенина и главная ее цель — формирование у ребенка образного мышления, доброго отношения к миру, природе, животным, — рассказал сотрудник администрации.
Получить подробную информацию или записаться на урок можно по телефонам Музея Есенина: 8 (495) 958-16-74 и 8 (495) 954-20-77. Напомним, «Урок в музее» — это межведомственный проект Департамента образования и Департамента культуры Москвы. Занятия строятся на основе музейных коллекций.
Начало в 11.00. Музей находится по адресу улица Клязьминская, дом 21, корп. 2. (мю)
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