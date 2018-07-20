Москвич напал на полицейских из-за эвакуации автомобиля

Житель Москвы нанес несколько ударов полицейским, которые эвакуировали его автомобиль Porsche Cayenne. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, инцидент произошел на западе столицы вечером 19 июля. Мужчина 1979 года рождения перекрыл проезд и не подчинялся требованиям полицейских.

"Данный житель Москвы вечером 19 июля перекрыл выезд из автоцентра и отказывался выйти из своего Porsche Cayenne, препятствуя эвакуации автомобиля. На требования сотрудников полиции москвич не реагировал", — уточнил источник.

Также стало известно, что мужчина оказал сопротивление при попытке полицейских задержать его и нанес двум сержантам несколько ударов в голову и грудь. Правоохранители обратились за первой помощью в больницу, после чего продолжили нести службу.