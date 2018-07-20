Перспективный ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в 2019 году

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Перспективный ракетный комплекс стратегического назначения в ближайшее время завершит испытания и будет поставлен на боевое дежурство в 2019 году. Об этом в ходе единого дня военной приемки сообщил заместитель командира 13-й ракетной дивизии по вооружению полковник Сергей Дятлов

"В 13-й ракетной дивизии проводятся испытания перспективного ракетного комплекса стратегического назначения. Состояние агрегатов ракетного комплекса и отработки взаимодействия систем шахтной пусковой установки, технологического оборудования позволяют завершить испытания в установленные сроки", — сказал он.

По словам Дятлова, в настоящее время позиционный район ракетной дивизии оснащают современными системами связи и боевого управления.

"Проводимый объем работ позволит набрать максимальную готовность объектов к постановке комплекса на боевое дежурство в 2019 году", — сказал он.