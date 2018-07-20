Ещё
Перспективный ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перспективный ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в 2019 году 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Перспективный ракетный комплекс стратегического назначения в ближайшее время завершит испытания и будет поставлен на боевое дежурство в 2019 году. Об этом в ходе единого дня военной приемки сообщил заместитель командира 13-й ракетной дивизии по вооружению полковник Сергей Дятлов.
"В 13-й ракетной дивизии проводятся испытания перспективного ракетного комплекса стратегического назначения. Состояние агрегатов ракетного комплекса и отработки взаимодействия систем шахтной пусковой установки, технологического оборудования позволяют завершить испытания в установленные сроки", — сказал он.
По словам Дятлова, в настоящее время позиционный район ракетной дивизии оснащают современными системами связи и боевого управления.
"Проводимый объем работ позволит набрать максимальную готовность объектов к постановке комплекса на боевое дежурство в 2019 году", — сказал он.
ТАСС: последние новости
На конкурс по выбору главы Екатеринбурга подали заявки 22 кандидата Второй экземпляр самолета МС-21-300 перелетел из Иркутска в Жуковский Медведев ознакомился с планами развития аэропорта Петрозаводска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии390
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец38
Еще один туроператор прекратил свою деятельность15
На Украине раскопали могилу ведьмы34
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России329
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение