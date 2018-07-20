Ещё
Роспотребнадзор запретил производителю «опасных тортов» продолжать работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор запретил производителю «опасных тортов» продолжать работу 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме началась проверка в отношении производителя тортов, которого подозревают в продаже кондитерских изделий, зараженных сальмонеллой, сообщает управление Роспотребнадзора по Костромской области.
Напомним, в больницах Костромы продолжают находиться люди, которые ели торт «Прага» производства «ИП Волков». У пациентов — сальмонеллез. Среди них есть дети. Сына Анны Ракутиной лечат уже две недели.
Специалисты уже провели обследование предприятия-изготовителя, взяли на анализ сырье, воду, проверили смывы с объектов окружающей среды, взяли пробы клинического материала работников При осмотре они нашли нарушения требований санитарного законодательства.
Предприятию выдан временный запрет на деятельность, материалы направлены для рассмотрения в суд.
k1news.ru: последние новости
Подруги погибшей в Костроме студентки: «То, что пишут в соцсетях, – ложь» В Давыдовском строят новый парк развлечений Определили подрядчика, который благоустроит парк в Заволжье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии392
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец41
Еще один туроператор прекратил свою деятельность16
На Украине раскопали могилу ведьмы36
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России328
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение