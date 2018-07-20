Роспотребнадзор запретил производителю «опасных тортов» продолжать работу 

В Костроме началась проверка в отношении производителя тортов, которого подозревают в продаже кондитерских изделий, зараженных сальмонеллой, сообщает управление Роспотребнадзора по Костромской области.
Напомним, в больницах Костромы продолжают находиться люди, которые ели торт «Прага» производства «ИП Волков». У пациентов — сальмонеллез. Среди них есть дети. Сына Анны Ракутиной лечат уже две недели.
Специалисты уже провели обследование предприятия-изготовителя, взяли на анализ сырье, воду, проверили смывы с объектов окружающей среды, взяли пробы клинического материала работников При осмотре они нашли нарушения требований санитарного законодательства.
Предприятию выдан временный запрет на деятельность, материалы направлены для рассмотрения в суд.