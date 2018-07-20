Роспотребнадзор запретил производителю «опасных тортов» продолжать работу

Напомним, в больницах Костромы продолжают находиться люди, которые ели торт «Прага» производства «ИП Волков». У пациентов — сальмонеллез. Среди них есть дети. Сына Анны Ракутиной лечат уже две недели.

Специалисты уже провели обследование предприятия-изготовителя, взяли на анализ сырье, воду, проверили смывы с объектов окружающей среды, взяли пробы клинического материала работников При осмотре они нашли нарушения требований санитарного законодательства.

Предприятию выдан временный запрет на деятельность, материалы направлены для рассмотрения в суд.