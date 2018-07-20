Москалькова рассказала, что побеседовала с Сенцовым по видеосвязи

"Я провела беседу с Олегом Сенцовым по видеосвязи. Разговор продолжался почти полчаса, говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными, семьей", — сказала Москалькова.

По ее словам, Сенцов рассказал, что ведет электронную переписку с матерью, звонит сестре. «Он сказал, что право на звонки он использует для общения с сестрой, много читает, говорит, что в колонии хорошая библиотека. Он говорит: „Я постоянно что-то делаю, чтобы занять свое время и мысли, пишу, читаю“, — сообщила омбудсмен.

Она призвала СМИ деликатно подходить к освещению темы состояния здоровья Сенцова. „Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно появились в СМИ сообщения о том, что Сенцов в критическом состоянии, но сам он сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски“, — отметила уполномоченный.