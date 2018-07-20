Госдума одобрила введение уголовной ответственности за врезки в нефте— и газопроводы 

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, который водит уголовную ответственность за повторные самовольные врезки в нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и газопроводы. После ужесточения законодательства тех, кто уличен в нарушении закона дважды, суд может приговорить к лишению свободы сроком до 8 лет.
Дискуссии об ужесточении наказания за самовольные подключения к трубопроводам идут уже несколько лет. Данную тему обсуждали в бизнес-сообществе, среди представителей силовых структур. От незаконных врезок несут убытки нефтегазовые компании. Кроме того, врезки, как правило, делают с использованием садовых шлангов, шлангов от стиральных машин и пылесосов, полипропиленовых и пластиковых труб. Это в свою очередь может привести к утечке газа или нефти, а впоследствии к взрыву.
До вступления поправок в УК РФ злоумышленникам, сделавшим самовольные врезки в трубопроводы, грозил штраф: 15 тыс. рублей для физических лиц и до 80 тыс. рублей для должностных лиц. Если незаконное подключение привело взрыву, значительным разрушениям или гибели людей, то виновному грозило лишение свободы на срок до 5 лет.