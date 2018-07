Футболист из Миасса после забитого гола сделал предложение девушке

Полузащитник миасского «Торпедо» Александр Белов стал главным героем матча третьего дивизиона с «Уральцем» (6:2). Забив гол, футболист транзитом через скамейку запасных уже с цветами и кольцом подбежал к своей девушке у трибун и сделал ей предложение выйти замуж. Девушка не растерялась и ответила согласием.

