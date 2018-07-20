Американские конгрессмены еще раз приедут в Россию 

Американские парламентарии планируют снова посетить Россию. Об этом сообщило РИА ФАН.
О планах американских коллег рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на международном дискуссионном клубе «Валдай». Дипломат отказался называть имена конгрессменов из США.
«Планируют визит еще одни коллеги. Пока не хочу оглашать их имена», — заявил Антонов.
3 июля глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев уточнил детали визита американцев в нашу страну. Он заметил, что один из конгрессменов находился в санкционном списке.