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Американские конгрессмены еще раз приедут в Россию
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Американские конгрессмены еще раз приедут в Россию 

360tv.ru 1 час назад
Американские парламентарии планируют снова посетить Россию. Об этом сообщило РИА ФАН.
О планах американских коллег рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на международном дискуссионном клубе «Валдай». Дипломат отказался называть имена конгрессменов из США.
«Планируют визит еще одни коллеги. Пока не хочу оглашать их имена», — заявил Антонов.
3 июля глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев уточнил детали визита американцев в нашу страну. Он заметил, что один из конгрессменов находился в санкционном списке.
Прибывшие в Москву американские конгрессмены провели 3 июля встречи в МИД РФ, Совете Федерации, Госдуме и парламенте России. Среди тем повестки дня стояли вопросы международного плана и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
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