Старость и интеллект: творчество как спасение от слабоумия

Как до глубоких лет сохранить бодрость и молодость духа? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответила психолог Алена Санина.

— Иркутянин Сергей Попов в свои 68 лет летает на параплане, гоняет на мотоцикле, танцует степ и водит внуков в горы. А кто-то в 40 в соседний парк не может выйти. Почему?

Алена Санина: Есть такие, что и в 20 лет никуда не выходят. Это от человека зависит. Люди считают, что если они выходят на пенсию, то жизнь закончена. И это не какой-то стереотип именно этого человека. К сожалению, был такой подход к определенной возрастной группе. И то, что сейчас пенсионеры ведут активный образ жизни, это очень хорошо. Это идет изнутри человека. Либо сидеть на лавочке, либо поддерживать себя и идти вперед.

— В случае с Поповым мы говорим об активности физической. Это важно. Но многие боятся старости, потому что принято считать, что интеллектуальные способности снижаются. Есть различные заболевания, связанные с этим, деменция, например. Но известно, что Софокл написал гениальную трагедию «Царь Эдип» на 75-м году жизни. Лев Толстой , Вольтер, Гете, Шоу продолжали создавать шедевры и после 80-ти. Репин, Айвазовский творили под 90. Микеланджело, Тициан работали и после 90 лет. Пассивная интеллектуальная старость — это всего лишь стереотип? Или это выбор?

Алена Санина: Это однозначно выбор. Есть, например, модель, которой 90 лет, и она прекрасно выглядит. Есть женщина, которая занимается йогой, и ей тоже под 90 лет, и она тоже прекрасно выглядит. Это выбор человека. Либо он в позиции жертвы — вот я такой-сякой, немощный, либо он старается сам себя наполнить энергией через йогу, творческие произведения и так далее.

— А что с интеллектом происходит?

Алена Санина: Если человеку с детства навязывали стереотипы — ты должен сидеть, слушаться, молчать и говорить только когда тебе скажут, и, выходя во взрослую жизнь, он продолжает это, то деменция и все остальное может прийти гораздо раньше.

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