Ещё
«Малыш копия бабушки»: Винокур с дочерью и подросшим внуком отдыхает в Юрмале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Малыш копия бабушки»: Винокур с дочерью и подросшим внуком отдыхает в Юрмале 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Латвии стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала-2018». Множество звезд ежегодно приезжают посетить это мероприятие. Не смог пропустить фестиваль и Владимир Винокур. Известный певец и юморист привез со собой свою семью: супругу Тамару Викторовну, дочь Анастасию и внука Федора. Напомним, наследница артиста пошла по стопам матери и стала балериной.
Анастасия поделилась совместным снимком со знаменитым отцом. В кадре она позирует с белом платье с принтом и держит на руках подросшего сына. Винокур в белых брюках и футболке выглядит очень счастливым в окружении родных. А супруга певца оказалась самой стильной: она облачилась в черное платье и легкую белую накидку. «Открыли летний сезон в нашей любимой Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле», — написала наследница звезды.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1827073071561068594_144586250"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
больше по теме
Владимиру Винокуру исполнилось 70 летСегодня народный артист России, известный юморист, пародист, певец и телеведущий, всерьез считающий себя просто клоуном, отмечает юбилей. Вчера вместе с родными Винокур насладился концертом, на котором выступили самые талантливые артисты. Поклонники в очередной раз восхитились семьей Владимира Натановича. «Ах, вот в кого малыш такой светлик — в бабулю», «Красивые и лучезарные!», «Малыш копия бабушки, а улыбается, как деда», — стали комментировать фото подписчики. По всей видимости, Винокур задержится в Латвии, чтобы провести время со своим внуком и отдохнуть.
Teleprogramma.pro: последние новости
Больной Валентин Юдашкин тает на глазах Одиннадцатилетний москвич довел наставников британского «Голоса» до слез «Он любил ее»: экс-муж Высоцкой высказался о конфликте Джигарханяна с Виталиной
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии390
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец38
Еще один туроператор прекратил свою деятельность15
На Украине раскопали могилу ведьмы34
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России329
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение