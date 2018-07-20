«Малыш копия бабушки»: Винокур с дочерью и подросшим внуком отдыхает в Юрмале 

В Латвии стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала-2018». Множество звезд ежегодно приезжают посетить это мероприятие. Не смог пропустить фестиваль и Владимир Винокур. Известный певец и юморист привез со собой свою семью: супругу Тамару Викторовну, дочь Анастасию и внука Федора. Напомним, наследница артиста пошла по стопам матери и стала балериной.
Анастасия поделилась совместным снимком со знаменитым отцом. В кадре она позирует с белом платье с принтом и держит на руках подросшего сына. Винокур в белых брюках и футболке выглядит очень счастливым в окружении родных. А супруга певца оказалась самой стильной: она облачилась в черное платье и легкую белую накидку. «Открыли летний сезон в нашей любимой Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле», — написала наследница звезды.
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Владимиру Винокуру исполнилось 70 летСегодня народный артист России, известный юморист, пародист, певец и телеведущий, всерьез считающий себя просто клоуном, отмечает юбилей. Вчера вместе с родными Винокур насладился концертом, на котором выступили самые талантливые артисты. Поклонники в очередной раз восхитились семьей Владимира Натановича. «Ах, вот в кого малыш такой светлик — в бабулю», «Красивые и лучезарные!», «Малыш копия бабушки, а улыбается, как деда», — стали комментировать фото подписчики. По всей видимости, Винокур задержится в Латвии, чтобы провести время со своим внуком и отдохнуть.