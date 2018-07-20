Специальный репортаж: «Отец БРИКС» Джим О'Нил уверен в перспективах развития объединения

Лондон, 20 июля / Синьхуа / — Экономическое развитие Китая за прошедшие десятилетия превзошло все ожидания и идет в «правильном направлении» — к инновации и предпринимательству. Об этом заявил бывший главный экономист Goldman Sachs Джим О'Нил.

В интервью Синьхуа он заявил, что не предполагал, что Китай пойдет «настолько далеко», когда он создал акроним БРИК в 2001 году. Тогда термин подразумевал Бразилию Россию , Индию и Китай — быстро растущие развивающиеся экономики с большим потенциалом. Позднее к группе присоединилась Южная Африка и акроним превратился в БРИКС.

Джим О'Нил, которого называют «отцом БРИКС» за создание термина, работал в Казначействе Великобритании , является почетным профессором экономики Манчестерского университета. В апреле этого года он был избран руководителем Королевского института международных отношений

Во время интервью Дж. О'Нил вспомнил теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке . За несколько дней до трагедии он работал в одной из башен-близнецов в офисе Goldman Sachs, как главный экономист. Теракт заставил его с беспокойством задуматься о мировой политико-экономической структуре. «Я начал думать о том, как построить глобальную систему, в которой все страны будут одинаково важны», — сказал он.

Он обратил внимание на Китай, Россию, Бразилию и Индию, которые отличались большим населением и ресурсами, формирующимся рынком и стремились к глобализации. По мнению экономиста, эти особенности свидетельствовали о большом потенциале экономического роста этих стран, а также о тесной связи между ними. Первые буквы названий выбранных стран он поставил таким образом, чтобы они были созвучны английскому слову brick. По мнению британской газеты «Файнэншл таймс», это название привлекло внимание инвесторов и политиков, а также предзнаменовало постепенное смещение ведущей роли в процессе глобализации с Запада в сторону развивающихся стран. «Безусловно, это изменило и мою жизнь», — сказал он.

В ноябре 2001 года в одном из докладов Goldman Sachs Дж. О'Нил написал: «Миру нужен лучший БРИК». По его прогнозу, в следующее десятилетие мировая доля ВВП стран БРИК существенно возрастет, и в глобальных органах по принятию решений произойдет перестановка, которая позволит странам БРИК добиться большего представительства.

Прошло 17 лет, и Дж. О'Нил по-прежнему полон уверенности в БРИКС. Он считает, что с момента первой встречи лидеров БРИКС в 2009 году в России эти страны углубили сотрудничество и контакты в экономике, политике, гуманитарной области и других сферах.

Что касается заявлений о том, что БРИКС «выгорело», он отметил, что «скорость развития стран БРИКС действительно замедлилась, однако это нормальное явление для процесса трансформации. Их влияние по-прежнему остается значительным».

Стоит отметить, что китайская экономика показала хороший результат на конец 2017 года, с ростом ВВП в 6,9 проц., который превзошел прогнозы. Официальные данные показали улучшение экономической структуры, возникновение новых драйверов и снижение доли устаревших производственных мощностей.

В 1990 году Дж. О'Нил впервые посетил Китай и отметил, что именно его вера в Китай лежала в основе БРИК.

Два года назад он побывал в Пекине, Шанхае Чэнду и планирует новую поездку в Китай в сентябре этого года. По его словам, Китай находится в процессе «скоростных изменений» и он уверен, что будет поражен переменами в тех городах Китая, где он давно не был.

Он считает, что экономика Китая постепенно будет уходить от тяжелой промышленности и низкоуровневого производства и опираться больше на сектор услуг, что на глобальном уровне предоставит еще больше возможностей для сотрудничества и развития.

Эксперт заявил, что важность экономики Китая для всего мира безусловна. По его словам, в момент нестабильности, принесенной выходом Великобритании из Европейского союза , стало очевидно важное значение крепких китайско-британских отношений. Он отметил, что Великобритания и Китай могут продолжать углублять сотрудничество в сфере инициативы «Пояс и путь», финансах, новой энергетике, регулировании загрязнения окружающей среды и совместно создать «золотую эпоху» двусторонних отношений.

Дж. О'Нил констатировал, что Китай является одним из важнейших экономических субъектов в мире, и Великобритании непременно необходимо внимательно следить за растущим в Китае спросом. По официальным данным, потребление составило 58,8 проц. экономического роста Китая в 2017 году. Статистика продемонстрировала мощный потенциал в потребительском секторе в сельской местности, где розничные продажи в прошлом году выросли на 11,8 проц., обогнав города с их показателем в 10 проц. Эксперт заключил, что помощь Китаю в осуществлении целей развития одновременно принесет Великобритании много возможностей для собственного долгосрочного развития. —0—