Бесплатно: 8 российских фильмов, собравших внушительную кассу

С вами регулярная рубрика «хорошее кино даром»: редакция желает вам отличных выходных и подобрала несколько российских блокбастеров, которые можно посмотреть на ivi бесплатно.

Сами планируем предаться ностальгии, пересмотрев оба «Дозора». Нестройным хором поем: «И треснул мир напополам, дымит разлоооооом!».

Сталинград

Сталинград

История о разведчиках под командованием капитана Громова, закрепившихся в доме на берегу Волги и удерживавших его до конца, собрала в прокате 1,7 миллиарда рублей.

Викинг

Викинг + дополнительные материалы

Историческая картина о средневековой Руси и князе Владимире, вынужденном мстить за смерть брата Ярополка — один из самых дорогих и зрелищных фильмов, снятых в России

Экипаж

Экипаж

Военный летчик Алексей отказался выполнить приказ, шедший вразрез с его моральными принципами, и его уволили. Теперь Алексей — стажер в гражданской авиации, и он сразу не понравился своему новому экипажу. Но впереди рейс, где своевольному летчику придется показать все, на что он способен.

Ёлки 3 Ёлки 3 Вообще, на ivi есть все части Ёлок, и все можно посмотреть бесплатно, но только третьи собрали в прокате 1,3 миллиарда. Рекомендуем тем, кто соскучился по снежку и ощущению приближающегося праздника.

Притяжение

Притяжение

В небе над Москвой летит НЛО, не выходящее на связь. Военные атаковали объект, и он, как можно было догадаться, упал прямо на город, зацепив жилые дома. Погибло много людей, оставшихся в живых срочно эвакуируют, а в район падения стягиваются военные. Но небольшая группа местных жителей решила разобраться с гостями сама…

Дневной дозор

Дневной дозор

Продолжение «Ночного дозора» вышло в кино в 2005 году, собрало в прокате 919 миллионов — фантастические по тем временам деньги, и показало, что и Россия умеет снимать блокбастеры. Бекмамбетова потом даже в Голливуд позвали, ставить боевик «Особо опасен».

Адмиралъ

Адмиралъ

Биографическая картина о жизненном пути адмирала Александра Колчака , талантливо сыгранного Константином Хабенским , о его преданности государству и единственной женщине, заработала в прокате 876 миллионов рублей.

Высоцкий. Спасибо, что живой

Высоцкий. Спасибо, что живой

Фильм, рассказывающий о легендарном Высоцком, потряс зрителей не только честной историей, но и гримом: долгое время создатели успешно скрывали имя актера, исполнившего главную роль, чем только подогревали интерес к картине.