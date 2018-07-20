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Бесплатно: 8 российских фильмов, собравших внушительную кассу
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Бесплатно: 8 российских фильмов, собравших внушительную кассу 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
С вами регулярная рубрика «хорошее кино даром»: редакция желает вам отличных выходных и подобрала несколько российских блокбастеров, которые можно посмотреть на ivi бесплатно.
Сами планируем предаться ностальгии, пересмотрев оба «Дозора». Нестройным хором поем: «И треснул мир напополам, дымит разлоооооом!».
Сталинград
Сталинград
История о разведчиках под командованием капитана Громова, закрепившихся в доме на берегу Волги и удерживавших его до конца, собрала в прокате 1,7 миллиарда рублей.
Викинг
Викинг + дополнительные материалы
Историческая картина о средневековой Руси и князе Владимире, вынужденном мстить за смерть брата Ярополка — один из самых дорогих и зрелищных фильмов, снятых в России.
Экипаж
Экипаж
Военный летчик Алексей отказался выполнить приказ, шедший вразрез с его моральными принципами, и его уволили. Теперь Алексей — стажер в гражданской авиации, и он сразу не понравился своему новому экипажу. Но впереди рейс, где своевольному летчику придется показать все, на что он способен.
Ёлки 3  Ёлки 3  Вообще, на ivi есть все части Ёлок, и все можно посмотреть бесплатно, но только третьи собрали в прокате 1,3 миллиарда. Рекомендуем тем, кто соскучился по снежку и ощущению приближающегося праздника.
Притяжение
Притяжение
В небе над Москвой летит НЛО, не выходящее на связь. Военные атаковали объект, и он, как можно было догадаться, упал прямо на город, зацепив жилые дома. Погибло много людей, оставшихся в живых срочно эвакуируют, а в район падения стягиваются военные. Но небольшая группа местных жителей решила разобраться с гостями сама…
Дневной дозор
Дневной дозор
Продолжение «Ночного дозора» вышло в кино в 2005 году, собрало в прокате 919 миллионов — фантастические по тем временам деньги, и показало, что и Россия умеет снимать блокбастеры. Бекмамбетова потом даже в Голливуд позвали, ставить боевик «Особо опасен».
Адмиралъ
Адмиралъ
Биографическая картина о жизненном пути адмирала Александра Колчака, талантливо сыгранного Константином Хабенским, о его преданности государству и единственной женщине, заработала в прокате 876 миллионов рублей.
Высоцкий. Спасибо, что живой
Высоцкий. Спасибо, что живой
Фильм, рассказывающий о легендарном Высоцком, потряс зрителей не только честной историей, но и гримом: долгое время создатели успешно скрывали имя актера, исполнившего главную роль, чем только подогревали интерес к картине.
Ivi.ru: последние новости
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