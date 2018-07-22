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В СК удивились новости о задержании подозреваемого в пытках тюремщика
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В СК удивились новости о задержании подозреваемого в пытках тюремщика 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Следственный комитет не подтвердил информацию о задержании первого подозреваемого по делу о пытках в колонии №1 Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«По состоянию на 23:00 мск задержанных по данному делу нет, продолжается проверка», — сообщили в ведомстве.
В ночь на 22 июля правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил, что начались аресты по делу о пытках заключенного. В частности, одного из подозреваемых заметили выходящим из колонии в наручниках. При этом в организации не представили источник информации.
20 июля в сети появилась видеозапись, на которой сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий.
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