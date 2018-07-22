В СК удивились новости о задержании подозреваемого в пытках тюремщика

Следственный комитет не подтвердил информацию о задержании первого подозреваемого по делу о пытках в колонии №1 Ярославской области . Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«По состоянию на 23:00 мск задержанных по данному делу нет, продолжается проверка», — сообщили в ведомстве.

В ночь на 22 июля правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил, что начались аресты по делу о пытках заключенного. В частности, одного из подозреваемых заметили выходящим из колонии в наручниках. При этом в организации не представили источник информации.