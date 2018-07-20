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Литературный вечер пройдет в поселении Десеновское
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Литературный вечер пройдет в поселении Десеновское 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: библиотека №260  Сотрудники библиотеки №260 проведут мероприятие, посвященное творчеству Валентина Пикуля, 24 июля.
— Мы подготовили интересную программу для гостей читальни. Все желающие смогут прослушать тематическую лекцию о жизни советского писателя Валентина Пикуля, — сообщила заведующая библиотекой №260 Надежда Тетенова. — Мы подробно расскажем о его судьбе и событиях, которые повлияли на творчество автора.
Она добавила, что мероприятие пройдет по просьбе жителей Десеновского. Они смогут поучаствовать в дискуссии и посмотреть тематическую книжную выставку.
Начало вечера запланировано на 15:00. Вход свободный.
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