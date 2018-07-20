Как сейчас выглядит юная модель из Омска, которая подписала контракт с Prada?

Крис Грикайте всего 17, а ее уже называют одной из топовых российских моделей. Так и есть! Еще пару лет назад Кристина знала английский на уровне Beginner и училась в обычной омской школе, а сегодня она открывает и закрывает показы Prada, снимается в рекламных кампаниях Versace и ходит на всех Неделях моды.

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Год назад мы писали о Крис — тогда она была еще совсем малышкой, которая вела прямые трансляции в Instagram и смущенно отвечала своим западным подписчиком на ломаном английском, а сегодня Грикайте не узнать — она выросла. Взгляд стал еще более выразительным, скулы четче, а волосы длиннее. В общем, смотрите сами.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-sejchas-vyglyadit-yunaya-model-iz-omska-kotoraya-podpisala-kontrakt-s-prada/