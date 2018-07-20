Ещё
Молодые дипломаты отметят юбилей евразийского форума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодые дипломаты отметят юбилей евразийского форума 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
26-27 июля 2018 года в Москве состоится юбилейный Форум молодых дипломатов государств Евразийского пространства, в котором примут участие более двух десятков представителей молодежной внешнеполитической элиты. Среди делегатов из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии будут те, кто из года в год приезжают на мероприятие. Об этом сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.
Основными темами дискуссии станут цифровые технологии, роль и место молодежных дипломатических контактов в системе международных отношений, развитие Международной ассоциации молодых дипломатов и проведение второго Глобального форума молодых дипломатов в Сочи.
Перед евразийскими коллегами выступят Леонид Слуцкий, Элеонора Митрофанова, Леонид Драчевский и многие другие. Основная часть мероприятия пройдет традиционно — за закрытыми дверями.
«В этом году евразийскому форуму исполняется пять лет, и для нас это очень важно. Это означает, что наши партнеры позитивно оценивают такой доверительный и полезный формат для общения. Каждый раз мы выбираем разные темы для обсуждения, исходя из текущей внешнеполитической ситуации. В этом году уделим внимание цифровизации в разных сферах деятельности», — отметил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии392
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец41
Еще один туроператор прекратил свою деятельность16
На Украине раскопали могилу ведьмы36
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России328
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение