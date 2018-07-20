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Брынцалов рассказал молодежи о развитии спорта на форуме «Я — гражданин Подмосковья 2018»
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Брынцалов рассказал молодежи о развитии спорта на форуме «Я — гражданин Подмосковья 2018» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал участникам форума «Я-гражданин Подмосковья 2018» о развитии спорта, программе расселения ветхого жилья и о работе молодежного парламента, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Брынцалов в пятницу принял участие в форуме «Я — гражданин Подмосковья 2018». Форум продлится до 29 июля на базе отдыха «Любляна» в Егорьевском городском округе. В нынешнем году мероприятие объединит 10 тысяч активных участников. Форум проходит в 5 смен, в каждую из которых включено шесть образовательных направлений, именуемых кампусами: Арт-кластер, Гражданская активность, Business Camp, МЕДИА-сфера, LIFEstyle и #ЯволонтерМО.
«Шестой год подряд активисты со всех уголков Подмосковья собираются в рамках форума «Я — гражданин Подмосковья». С каждым годом он привлекает все больше молодых людей с активной жизненной, общественной и гражданской позицией, которым небезразлично будущее нашего региона», — сказал Брынцалов.
В рамках общения с участниками форума он ответил на интересующие ребят вопросы. Представители молодого поколения интересовались самыми разными сферами — вопросы касались депутатской деятельности, программы расселения ветхого жилья, преобразований муниципалитетов, работы молодежного парламента, развития спорта.
«Представители Московского областного молодежного парламента тесно сотрудничают с Комитетом Мособлдумы по делам молодежи и спорта, участвуют в различных мероприятиях, обсуждении актуальных тем. При участии активистов нашего молодежного парламента проходила подготовка законодательных инициатив о запрете спайсов и о запрете продажи «сухого алкоголя». С ними мы обсуждали самые различные проблемы», — рассказал спикер Мособлдумы.
Он также добавил, что на сегодняшний день в стране большое внимание уделяется здоровому образу жизни, занятиям спортом.
«Активно ведется строительство и реконструкция спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области. Мы исходим из того, что в каждом муниципалитете должны быть современные, комфортабельные стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. За последние пять лет построены 107 спортивных объектов. Только в 2017 году введен 21 объект. В 2018 году запланировано строительство 31 спортивного сооружения», — отметил Брынцалов.
В ходе форума «Я — гражданин Подмосковья» будут отобраны лучшие проектные инициативы, которые будут предложены на рассмотрение губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Участники форума могут ежедневно посещать практические лекции, заниматься творчеством и волонтерством. Также каждый участник сможет получить консультацию по своей инициативе или по проекту от звездных наставников, федеральных экспертов и спикеров.
По итогам областного молодежного образовательного форума «Я — гражданин Подмосковья» наставники ряда кампусов отберут лучших участников и отрекомендуют ребят на должности советников при главе муниципалитета по направлению, которым они занимались на форуме.
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