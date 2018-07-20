ВС получили отремонтированные в рамках импортозамещения комплексы «Штурм-С»

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Российские войска получили 22 отремонтированные боевые машины «Штурм-С» и получат еще 8 таких машин 30 июля 2018 года, заявил в ходе единого дня военной приемки генеральный директор Вольского механического завода Александр Пядышев.

"В настоящее время 22 боевые машины комплекса «Штурм-С» прошли приёмо-сдаточные испытания с положительным результатом, приняты военным представительством и отгружены в войсковые части Центрального военного округа. Восемь боевых машин изготовлены и находятся на этапе приемо-сдаточных испытаний. Отгрузка запланирована на 30 июля", — сказал он.

Пядышев отметил, что с 2015 по 2017 годы на боевых машинах комплекса была «успешно реализована программа импортозамещения по замене командной радиолинии». Также конструктивно реализована возможность применения ракет 9М120 «Атака», добавил он.