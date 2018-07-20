Комбаров — о «Спартаке», рыбалке, Зе Луише, Путине и сборной России

Комбаров — о сборной, Путине, рыбалке, Зе, лысине Глушакова, проблеме Промеса и усах Реброва. Большое интервью с вице-капитаном «Спартака»

С Комбаровым мы тепло общаемся несколько лет. Поэтому это интервью будет на «ты». К сожалению, он не сыграл со сборной России на чемпионате мира, не вышел в четвертьфинал и не пережил сумасшедших эмоций в футболке национальной команды. Каково это — мы попытались узнать у Димы лично. Сейчас он в Австрии на сборе «Спартака».

— Начнём с самого удивительного, что случилось в жизни страны, проводившей чемпионат мира, и сборной России. Когда наши били пенальти с хорватами, я думал, поседею. Как ты смотрел этот матч и с кем? — С Глушаком, Ребровым и Ещенко. Переживал очень сильно. Расстроился, когда нам забили второй гол, ребята бились и старались всю игру. Но всё равно, даже когда мы пропустили, внутри было чутьё, что это не конец.

— Как отреагировал на гол Марио Фернандеса ? — Вообще, когда я смотрю футбол и болею за команду, то несильно реагирую. Всё внутри бурлит и кипит, но внешне не выплёскиваю, стараюсь себя контролировать. Чтобы не спугнуть удачу, фортуну.

— Ты стоял на коленях перед телевизором, когда болел за «Терек» в матче с «Зенитом» , чтобы «Спартак» стал чемпионом. — Это за пять секунд до свистка было, а так, даже когда «Терек» забил гол, я сидел молча.

— Неужели никак не проявил свои чувства, когда Марио забил? — Вскрикнул, подпрыгнул. Но быстро успокоился, сел дальше смотреть и болеть.

— Перед серией пенальти Дзюба собрал всех в круг и сказал: «Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь моментом! Не спешите. Если не уверены, просто ударьте по центру. Давайте!». В «Спартаке» Артём был таким же или что-то изменилось? — Он всегда был таким, с ярко выраженными лидерскими качествами. На чемпионате мира он полностью раскрылся и в футбольном плане хорошо турнир провёл, результативно. Эмоционально ярко себя выразил, но преподносил всё культурно, подбадривал ребят.

— Ещё плакал в эфире Первого канала. — Артём не стеснялся в выражении эмоций. После такого поражения, конечно, было обидно.

— В серии пенальти первым к мячу подошёл Фёдор Смолов , как и с Испанией . Не было чувства, что всё может получиться? — С испанцами я изначально был уверен, а с хорватами серию пенальти спокойно смотрел. Это другая стадия турнира, и матч складывался нервно. Пенальти — это лотерея.

— Удар в стиле Паненки — это не лотерея, а удар. По центру, когда парашютом перекидывают вратаря. — Конечно, я расстроился, что Федя не забил. Да, решение было ошибочным: есть факт — незабитый пенальти. Но если бы вратарь не отбил или прыгнул в другую сторону, то получилось бы всё красиво. От любви до ненависти, как говорится, один шаг.

— Откуда взялся спор по поводу бритья Глушакова? — Это не спор, он сам сказал, что побреется наголо, если Россия пройдёт Хорватию

— Но Россия же не прошла Хорватию. — Всё равно побрился. В своём «инстаграме» написал, что для России это в любом случае хороший результат и успех. Таким образом поддержал команду.

— На мой взгляд, это идеальный вылет. Вылететь так — это топ, тем более для сборной России, которая никогда не выходила из группы на чемпионатах мира. — Команда сделала всё возможное и показывала красивый футбол и, главное, самоотдачу. Сейчас все хлопают, аплодируют и гордятся нашей командой. Вылет — это всегда неприятно, идеального вылета, как ты говоришь, не бывает. Главный результат — фанаты гордятся и любят сборную России.

— Ты мог бы быть в этой сборной и был с ней все эти два года. Как переживал этот момент? — Расстроился, что не вызвали. Сильно. Но это выбор тренера. Конечно, думал о том, что мог быть там с ребятами. Хочу доказать Черчесову, что заслуживаю вызова в сборную России. Впереди Евро-2020. Почему бы не сыграть там, если будет возможность, силы и доверие.

— Федун говорил, что концовку сезона ты провёл не очень хорошо. Но вместе с тем ты был признан СМИ третьим левым защитником, после Кришито и Кудряшова. Как оцениваешь такие итоги сезона для себя лично? — Я здравомыслящий человек, способный оценить свою форму и сезон объективно. Он был не лучшим для меня. Сел проанализировал вместе с отцом, провели работу над ошибками.

— Что он сказал? — Что сезон я провёл не лучшим образом, нужно много работать. Сейчас я всё оставил в стороне, нельзя таскать с собой негатив, нужно идти дальше. Приступил к тренировкам, морально чувствую себя хорошо и физически тоже.

— «Спартак» третий, и ты, получается, третий. — Магия цифр — это не моё и не для меня.

— Главное, что там запомнилось? — Первый раз увидел Колизей. Брали экскурсию, но экскурсовод, честно говоря, попался не очень. Что-то рассказала, что-то нет. Понятно, что сейчас есть строения лучше, но Колизей начали возводить в 72 году нашей эры, а закончили в 80-м и таскали эти огромные блоки из каменоломен за 20 км от Рима. Машин не было — как они это делали? Всего за восемь лет римляне построили мощнейшее сооружение, вмешавшее 50 тысяч человек. За 15 минут его можно было заполнить и за 10 минут освободить.

— Современные стадионы могут позавидовать. — Поймал себя на мысли — 72 год нашей эры и 80-й. 2006-й и 2016-й. У нас 10 лет стадион строился (на самом деле из-за бюрократических проволочек строительные работы начались только в 2010 году, то есть построен он был за шесть лет, что не умаляет, а лишь подчёркивает уникальность Колизея. — Прим. ред.).

— А если учитывать, сколько выбирали место, где строить (многократные попытки построить стадион для «Спартака» начались ещё в 94 году, но несколько раз в силу разных причин эти проекты срывались) — то больше 20 лет. — Это не к тому, как у нас всё долго, а насколько Колизей величественное сооружение и как оно меня впечатлило. Ещё впечатлил Пантеон. Конструкция из огромных плит, купол и эта дырка огромная в нём, откуда льётся свет. Очень круто. Потом мы взяли машину и поехали в деревню Иль Борро в Тоскане. Там жили в замке пару дней. Оттуда в Форте-дей-Марми тоже на тачке на неделю. Затем вернулись домой в Москву и после полетели во Францию

— Что там делали? — На море отдохнуть, в Сен-Тропе. Но мне там не очень понравилось.

— Почему? — Может быть, отель, ну, в общем, не легло. Ещё трип в Грузию был. Решили туда поехать на машине с другом.

— Менялись? — Да, по 1150 километров каждый. В целом 25 часов ехали. До границы 19, остановились в ресторане покушать, плюс дождь начался, а там по скалам ехать. За весь маршрут раза три остановились, чтобы заправиться.

— В дороге не случилось ничего примечательного? — Один раз пробежался в горах, выложил в «Инстаграм». Ну и за все эти 2300 километров нас ни разу не остановила полиция. Удивительно!

— Самое вкусное, что ты попробовал в Грузии? — Хинкали. Открыли для себя новый ресторан в Батуми . Раньше всегда ходили в «Кизики», а тут у таксиста спросили: «Где лучшие хинкали?». Таксисты всё знают. Сказал, что местные жители сделали вывод, что лучшие хинкали не в «Кизики», а вот в этом месте, название не помню. Пошли туда, и действительно, оказалось, что там лучшие хинкали. В Грузии самые вкусные хинкали обычно в небольших семейных ресторанах.

— Ты отлично отдохнул, вернулся из отпуска и увидел Реброва с усами. Ты назвал его Д’Артаньяном. Почему? — Похож! Непривычно было его видеть с такими усами. Я ещё сказал, что ему надо в каком-нибудь сериале сниматься. По типу «Бандитского Петербурга», следователя играть.

— Как в целом относишься к теме с «усами надежды»? — Это весело. Ещё один повод для страны поугарать.

— Тройку в кокошниках видел? — Да, кокошники добавляли колорита всему чемпионату мира, их часто показывали даже зарубежные СМИ. Это хорошо, мы показываем людям, какая у нас культура, одежда.

— И вдобавок можем сами над собой посмеяться. Это как хорваты в ватерпольных шапочках. — Да. А эти в кокошниках ещё бутерброды точили. Колоритные персонажи.

— Ты упомянул пробежки и часто выкладываешь их в «Инстаграм». Откуда идея? — Я люблю бегать по улицам. Понятно — отпуск, но всё равно есть программа, которую нужно выполнять. Для любого профессионала это обязательная процедура в отпуске. Где-то в футбольчик поиграть, где-то побегать, упражнения специфические поделать.

— Где любишь бегать? — В зимнее время бегал бы в зале… Хотя той зимой бегал по снегу в лесу. Это тяжело, холодно, с ухабами, но мне нравится. Бежишь с напряжением, постоянно думаешь о том, чтобы не подвернуть голеностоп. Летом звоню друзьям, у которых есть искусственные поля: «Можно потренироваться?» В ответ: «Конечно, приезжай. У нас тут дети, на тебя посмотрят, пофоткаются». Лучше бегать в хороших условиях, чем в зале по дорожке.

— Бегать нужно в матчах, и бегать много. В чём сходство и разница между двумя прошедшими (интервью состоялось 13 июля) матчами на сборе («Спартак» проиграл хорватской «Риеке» 1:3 и выиграл у чешской команды «Словацко» 1:0)? — Это сборы. Конечно, даже на сборах надо выходить и выкладываться полностью. Результат первый игры не очень приятный. На следующий день мы исправили свои ошибки, всё разобрали и добились положительного результата.

— Промес с командой и забивает («Словацко»), но ещё по ходу чемпионата мира всех потрясла новость, что якобы он избил жену. По моей информации, Квинси отмахнулся от пристававшего к нему чувака и случайно задел супругу. Никакого умышленного насилия не было. — Начнём с того, что насилия в любой форме над супругой и вообще женщиной от Промеса я представить себе никак не могу. Когда я прочитал это в русских СМИ, я, зная русские СМИ, изначально поделил всё пополам. Когда пишут такие громкие вещи, их надо проверять. Отнёсся к этому абсолютно спокойно. Знаю Квинси, он нормальный и адекватный парень, настоящий мужик. Наверное, была какая-то потасовка, но не думаю, что Промес мог быть провокатором и инициатором этого. Когда я приехал, спросил его: «Что там было?». Он ответил: «Nothing».

— Зе — машина? Он как-то заборол Промеса на растяжке, тот кричал: «Эй, ты же весишь 90 кг». Реально робот? — Я сегодня назвал его «Брабус». Знаешь, что такое «Брабус»? Тюнингованный «Мерседес» — заряженная тачка, мощная, со злым обвесом. В общем, сравнил его с очень мощной машиной.

— По Промесу чувствуется, что он даёт команде фан и веселье. Если Зе Луиш «Брабус», то есть мотор команды, то Промес — душа? — Да, он душа компании. Очень коммуникабельный иностранец. Может общаться со всеми — и с русскими, и с не русскими. Хотя сам он говорит: «Я — русский, я — Антоха».

— Жиго габаритный футболист (рост француза 187 см), действует уверенно. Как он адаптируется в команде? — Жиго — хороший парень, быстро влился в коллектив, так как Ханни у нас говорит на французском. Плюс он может общаться на английском, а у нас тут много англоязычных товарищей. Главное, думаю, что он нам поможет. Мне нравятся его бойцовские качества, как он видит поле. У парня чёткий первый пас и длинный пас хороший.

— На одной из тренировок он три раза подряд забил ногой после подачи с фланга, а в матче с сербским «Пролетером» забил головой. — Первый пас говорит о том, что человек обладает хорошей техникой. Удары — это тоже техника. А игра головой для центрального защитника — одно из основополагающих качеств.

— Ещё он выглядит спокойным, несмотря на то что забил автогол в первом же матче на австрийском сборе. — Чувствуется уверенность. У защитника первая задача — отобрать, вторая — отдать своему и ничего не придумывать. Эти качества у него есть.

— Кто из молодых тебе нравится? Мне запомнился Ломовицкий. — Я бы тоже его выделил.

— Почему? В моём понимании это техника и то, что она на скорости. — Согласен, а ещё он слушает подсказки и пытается их применять. Для меня очень важно, когда молодой слышит и понимает, что ему говорят. Это позволит ему развиваться быстрее, чем тому, кто не слышит.

— «Спартак» работает без Зобнина, Самедова и Кутепова, которые присоединятся к команде меньше чем за неделю до старта сезона. Нет опасений, что им будет тяжелее, чем остальным? — После такого чемпионата мира они опустошены физически и эмоционально. У такого человека, даже если он физически хорошо готов, ничего не получится. Ребятам нужна была пауза прийти в себя, побыть с семьями. Что касается физики, думаю, в отпуске они поддерживают форму. Но не в формате «обязательно иди на тренировку», а «я хочу и сделаю упражнения, которые мне помогут». Не надо ничего придумывать. Я не сильно переживаю, что они будут не готовы. Тем более когда парни приедут, ещё будет немного времени набрать кондиции.

— Модрич сумел догнать Зобнина по пробегу на ЧМ только спустя один матч. Как это возможно, у Ромы что — два сердца? — Всё просто: Зоба — профессионал с большой буквы, который усердно тренируется и уделяет много времени правильному восстановлению.

— То есть ты не удивился, узнав, что он установил этот рекорд? — Нет, я знаю, что и в «Спартаке» Зоба очень много бегает на тренировках и в играх. А на чемпионате мира ещё и трибуны заводили, гнали вперёд. Естественно, он показал хороший результат.

— Самедов завершил карьеру в сборной вместе с Игнашевичем и Жирковым. Ты знал об этом до матча с Хорватией? — С Самедом общался.

— После Хорватии он сказал мне: «Я заранее всё решил. Мне скоро 34 года, у меня семья, дети». — Саша говорил, что для него это главное событие в карьере. Закончил, потому что возраст, не будем это скрывать.

— Плюс мы помним, как он переживал после чемпионата мира — 2014. А сейчас всё вроде бы прошло удачно и можно спокойно заканчивать. — По определённым причинам он решил завершить карьеру в сборной. Он назвал эти причины, и они веские. Тут всё понятно. И с Игнашевичем понятно — возраст. Да и Жирков.

— Игнашевич опубликовал забавное фото с ногами на столе и фантиками от конфет. Закончил — теперь можно и расслабиться. — До 39 лет играть на таком уровне и постоянно показывать хорошие результаты с ЦСКА в еврокубках плюс со сборной на чемпионате мира — это показатель его профессионализма и правильного подхода к работе.

— Когда появились слухи об интересе итальянских команд к Кутепову , как ты отреагировал? Этому парню надо уезжать — и если да, то сейчас или позже? — Здесь главное не пересидеть и не перегореть. У нас было много примеров, когда люди могли уехать, но не уезжали. Сделали блестящую карьеру в России, но мы ведь сейчас говорим о Европе. Наверное, каждый хотел бы… Если Кутепов горит желанием попробовать себя в европейском клубе, то это хороший вариант для него.

— Как ты думаешь, почему Илья не понял кричалку «Наш бог — Илья Кутепов»? По-моему, он воспринимает всё слишком серьёзно. — Я впервые услышал эту кричалку на этом сборе.

— Мельгарехо и Ещенко уже пели её вместе с фанатами. Прикольная же. — Но не их сравнили с богом. Понятна стилистическая конструкция песни, но Илюха — верующий человек и к таким вещам относится очень серьёзно. Наверное, поэтому так и отреагировал.

— А как тебе эта кричалка? — Складно звучит, мелодично, но здесь затронута такая тема, которая не всем зайдёт. Вот Илюхе не зашла.

— Как тебе рабочий процесс с новыми специалистами в тренерском штабе? — Очень много новых упражнений, игровых упражнений. Интересные тренировки, интенсивные. Рианчо с Висенте активно подсказывают, новые специалисты по физподготовке действуют грамотно.

— В одном из эпизодов Висенте похвалил тебя словом: «Бониссимо!». — Хороший пас — заслуженная похвала. Всё по делу.

— Читал, что тебя хотели обменять на Рауша из «Динамо»? — Слышал, это из какой-то жёлтой прессы.

— Об этом сообщила авторитетная немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. — Меня это не трогает, я спокоен.

— Можешь представить себе возвращение в «Динамо»? — Зачем мне это представлять? У меня действующий контракт на два года. Я игрок «Спартака», и если реагировать на вбросы, можно с ума сойти. Ну, написали и написали, про меня столько всего уже писали.

— Тогда вопрос о том, что про тебя говорят. Как ты относишься к прозвищу Навесов? — Любая шутка имеет срок годности, сейчас она уже не актуальна. А так я всегда просто угарал с неё.

— Нашёл статью, где разбирают ваш с братом стиль: как вы одевались, когда были помоложе. Меня зацепила фотография в футболке с Путиным. Это выражение чего? — Это была акция, когда Крым присоединили. Таким образом мы поддержали возвращение Крыма.

— В целом как ты относишься к Путину? — Поверхностно разбираюсь в политике, но думаю, что он много сделал для России. Фигура огромного масштаба — человек, который 18 лет в президентском кресле. Облик страны сильно изменился с момента, когда он только заступал. Масштабные спортивные события, которые проходят в России, в том числе чемпионат мира, — во многом его заслуга. Если брать наш спортивный сегмент, то он сделал очень много. Путин сам бывший спортсмен, до сих пор занимается дзюдо. Плавает в бассейне, играет в хоккей, пропагандирует спорт. Для меня это важный момент в человеке, на которого все смотрят.

— Путин — тренер, но в масштабах страны. Ты только учишься на футбольного тренера. Что нового узнал за последнее время? — Когда я шёл в ВШТ, думал, что знаю всё: у меня немаленькая карьера, много тренеров повидал, да и сборная опять же. Но когда Андрей Владимирович Лексаков начинает лекцию, ты понимаешь, что знаешь всё только со стороны футболиста. А сторона тренера — противоположная, и её тоже нужно прожить. Это другая сторона футбола. Естественно, фигурирует очень много спортивной терминологии. Задача уметь объяснить всё не простым языком, как футболист, — а тренерским. Ещё много психологических моментов, которые нам рассказывают.

— Например? — Допустим, составил ты тренировочный процесс определённым образом, и вдруг пошёл дикий ливень. Технический комплекс упражнений в лужах отработать тяжело. Можно спокойно всё отменить и дать поиграть в футбол. Провести двусторонку, с учётом поставленных задач на тренировку — чтобы все получили запланированную нагрузку. Это психология, потому что игроки воспринимают тренера по его действиям. Необязательно придерживаться схемы: 10 минут — это, 10 — то. Есть много факторов, нужно уметь перестраиваться. Случаются и форс-мажорные ситуации, как тот пример, что я привёл выше.

— Принимаешь решение, которое поможет им получить удовольствие от работы и улучшить навыки игры в футбол. — А ребята это воспримут так, что тренер — топ, и будут его ценить и уважать.

— С точки зрения психологии — как ты воспринял уход Роналду из «Реала» в «Ювентус»? — Так резко всё произошло, я, мягко говоря, удивился. Думаю, ему нужен был новый вызов, хотя это тоже догадки. Ну и деньги, естественно. Наверное, для любого человека это фактор.

— Но чемпионат Италии!? — Понятно, что чемпионат Италии сейчас не самый сильный. Но, если взять историю «Ювентуса», — сколько финалов Лиги чемпионов у них было за последнее время? Думаю, в другую итальянскую команду он бы не перешёл, потому что Криштиану — человек, который всегда претендует только на первое место. Без сомнения, «Ювентус» — это топ-команда.

— Я думаю, он перешёл туда во многом из-за ухода Буффона. При живом Джанлуиджи в «Ювентусе» он всегда был бы вторым. — Возможно. Ещё слышал версию, что, когда он забил гол «Юве» через себя, ему аплодировал весь стадион, и для него это тоже был весомый фактор.

— Окей, Криштиану — это Криштиану, и он в очередной раз показал класс на ЧМ. А какая команда для тебя стала открытием на чемпионате мира и какая — разочарованием? — Разочарование — Аргентина однозначно.

Лео Месси , который не оправдал ожиданий? — Если в «Барселоне» команда играет на него, то здесь я вообще не понял, во что они играли. Вразнобой. Главное открытие — Россия.

— А кроме? — Хорватия.

— Даже несмотря на Домагоя Виду и «Славу Украине »? — Это вне рамок футбола, человеческий фактор. Мы говорим о футболе. В футболе открытием стала Хорватия.

— Забавно, но Модричу в детстве сказали, что он не будет играть в футбол. — Как раз недавно прочитал, что его детский тренер говорил: «Ты боишься играть в футбол, тебе не стоит им заниматься». На этой почве вспомнил, как в Домодедово люди говорили нашим родителям: «Зачем вам это надо? Тратите столько времени, возите ребят туда-сюда — у вас ничего не получится». Многие боялись или не хотели, чтобы мы заиграли. А когда появился результат — кубок, чемпионство, материальные успехи. В первую очередь ведь все смотрят на достаток. Сразу заговорили по-другому: «Красавцы, молодцы». Что по поводу чемпионата мира — я до начала турнира поспорил с двумя людьми. Селихову сказал, что Франция будет в финале, — он ставил на то, что не будет.

— Я говорил то же самое. Это было очевидно. — Сам себе перед мундиалем сказал, что Франция поднимет кубок над головой. В общем, со вторым тоже поспорил, что Франция пробьётся в финал. Он говорил — Аргентина.

— Сколько выиграл? — Литров?

— Например. — Не знаю. Там заложен финансовый лимит, выше которого нельзя подниматься.

— Насчёт Селихова — ты сказал ему после отпуска: «Почему не позвал на рыбалку?». Что за история? И вообще любая интересная история про рыбалку. — Ой, сейчас будет бешеная история. Поехали с другом к нему на дачу. Пока топилась баня, а это два-три часа — друг хорошо парит, разбирается в этом деле, — решили порыбачить. Там был дикий пруд, не платная рыбалка. Взяли две удочки напрокат, кукурузу и червя, но червя не использовали. Одна удочка не работает — катушка сломалась. Прикормили место, закинули вторую. Раз, начинаю тащить форель, и она прямо около берега срывается.

— Большая? — Килограмма два.

— Так. — В общем, закидываем опять удочку. И тут у нас поплавок отвалился и уплыл. Кричим смотрителю: «Дай нам ещё одну удочку». Чего мы будем с одной вдвоём. Поплавок в воде плавает — мы без него ловим.

— И как понять поклёвку? — Там есть пластиковая штучка, которая держит поплавок. Она тонет, естественно. И мы на весу держим, чтобы было видно её. Думаем: «Чего делать, как быть? Нормальные мы тут рыбаки пришли». А на противоположной стороне мужик сидит. У него две удочки в разные стороны, дети тоже с удочками. И ни одной поклёвки. А мы без поплавка. Бам, опять клюёт. Почувствовали удар — Лёха тянет, вытащили в итоге.

— Кого? — Карпа золотого, огромного — килограмма три. Насаживаем дальше, нам приносят удочку. А там леска — метра два, и мы не можем её далеко закинуть. Стоим на пирсе над водой, удочку подальше держим. Но мы и на эту удочку поймали.

— Кого? — Форель. Пока ловили, нам смотритель поплавок приделал. Начинаем ловить на неё. Бац, поплавок опять улетает. Третью рыбу уже без него вытащили. А мужик напротив думает: «Блин, я тут сижу, а они без поплавка смотри сколько выловили». Мне под конец даже показалось, что мы и без крючка ловили. Ха-Ха.

— Нажарили в итоге рыбы? — У нас еда и так готовилась, её много было.

— Отпустили? — Нет, забрали с собой, заморозили. Потом ребята пожарили, наверное.

— В прошлом году у «Спартака» было первое место, теперь третье и 0:7 от «Ливерпуля» — как будто чемпионское похмелье. Сейчас всё новое, в Лигу чемпионов надо пробиваться через стыки. Чего ждёшь, чего хочешь, какие цели видишь для себя и команды? — Ожидаю только положительного результата. Для этого мы сейчас усердно работаем. Очень много теоретических занятий, тактических занятий на поле. Ждём только хорошего результата. Конечно, это чемпионство и выход в группу Лиги чемпионов. Он приложится только к добросовестной работе, выполнению всех требований тренерского штаба. Стараемся набрать хорошую форму, чтобы не было как в прошлом сезоне. Ты назвал это похмельем, а надо так, чтобы было без похмелья. Входить в сезон нужно в хорошей форме, чтобы не добирать на ходу, а сразу играть. Надо попадать в Лигу чемпионов, выжимать из себя всё, что есть. Пример сборной России показал, что ничего невозможного в футболе нет. Весь ЧМ показал, что любая команда может играть в футбол.

— Ну, если играешь против «Барселоны», как сборная России против Испании, то шансы, конечно, есть. — Именно. В оборонительный футбол все научились играть. Атака зависит от возможностей футболистов и атакующего потенциала команды. У России отличная команда, отличный подбор футболистов. И хороший атакующий потенциал. Так же как и в «Спартаке».

— Сколько ты уже в команде? — Восемь лет. Отец болел за «Спартак», играл в дубле «Спартака». Так вышло, что мы в шесть лет попали к тому же тренеру, который был у отца. Это Николай Иванович Паршин . С детства за «Спартак», у нас просто не было выбора — это впиталось с молоком матери. Плюс попали на эпоху, когда непобедимый «Спартак» добивался грандиозных побед. Потом была вынужденная отлучка в «Динамо», эту историю все знают. Но сейчас уже восемь лет как я здесь и очень люблю этот клуб. Дорожу этим местом, всем тем, что дал мне «Спартак».

— Хотел бы закончить карьеру здесь? — У меня контракт ещё два года, будет 33. Если продлю ещё на пару лет, это было бы идеально.

— Закончить в 35 — идеально? — Ну это не знаю, зависит от обстоятельств. В любом случае хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба, двигаться со «Спартаком» дальше нога в ногу.

— Готов сделать тату, как у Ещенко? (Андрей набил спартаковский ромб в честь чемпионства)? — Не знаю. Это Ещенко любит тату, у него всё тело забито.

— Но у тебя ведь они тоже есть? — Старая. Там написано «Brother Kirill», а у брата такая же — «Brother Dima». Ей больше 10 лет. Я не такой большой фанат татуировок. Пока ничего в голову не приходит, что бы такого набить. Но, может, что-то и появится, посвящённое «Спартаку». Всё-таки это огромный пласт в моей жизни, занимает частичку моего сердца. Естественно, для меня «Спартак» всегда на первом месте.

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