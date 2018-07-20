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Глава ФСИН направит комиссию в ярославскую колонию после видео с избиением заключенного
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Глава ФСИН направит комиссию в ярославскую колонию после видео с избиением заключенного 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко направит контрольно-инспекционную комиссию для проверки информации об избиении заключенного в исправительной колонии №1 Ярославля. Об этом ТАСС сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я связалась с руководителем ФСИН России Геннадием Корниенко в связи с публикацией об избиении заключенного в исправительной колонии Ярославля, и он сказал, что направляет туда контрольно-инспекционную комиссию. Я также говорила с начальником УФСИН Ярославской области, и он сообщил, что подписал распоряжение о передаче информации в Следственный комитет, и пообещал, что разберется персонально [с виновными], независимо, как он выразился, от [их] заслуг и регалий", — сказала она.
Москалькова также напомнила, что в апреле прошлого года посещала эту колонию по другому заявлению о нарушении прав заключенных, и по результатам проверки начальник исправительного учреждения был уволен. По словам Москальковой, опубликованная в СМИ видеозапись датирована 29 июля 2017 года, и сейчас нужно проверить, продолжают ли запечатленные на ней сотрудники работать в колонии после смены ее руководства.
Материал об избиении заключенного появился в "Новой газете", текст сопровождался видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На десятиминутном видео зафиксировано, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По данным юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.
Как рассказала ТАСС адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, по избиению, зафиксированному на видео, поступила жалоба в Европейский суд по правам человека. Она также сообщила, что Макаров был осужден по ст.111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Макаров сейчас содержится в ярославской колонии №8, он освободится в октябре этого года.
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