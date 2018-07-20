Глава ФСИН направит комиссию в ярославскую колонию после видео с избиением заключенного

"Я связалась с руководителем ФСИН России Геннадием Корниенко в связи с публикацией об избиении заключенного в исправительной колонии Ярославля, и он сказал, что направляет туда контрольно-инспекционную комиссию. Я также говорила с начальником УФСИН Ярославской области , и он сообщил, что подписал распоряжение о передаче информации в Следственный комитет , и пообещал, что разберется персонально [с виновными], независимо, как он выразился, от [их] заслуг и регалий", — сказала она.

Москалькова также напомнила, что в апреле прошлого года посещала эту колонию по другому заявлению о нарушении прав заключенных, и по результатам проверки начальник исправительного учреждения был уволен. По словам Москальковой, опубликованная в СМИ видеозапись датирована 29 июля 2017 года, и сейчас нужно проверить, продолжают ли запечатленные на ней сотрудники работать в колонии после смены ее руководства.

Материал об избиении заключенного появился в "Новой газете" , текст сопровождался видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На десятиминутном видео зафиксировано, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По данным юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров

Как рассказала ТАСС адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, по избиению, зафиксированному на видео, поступила жалоба в Европейский суд по правам человека . Она также сообщила, что Макаров был осужден по ст.111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Макаров сейчас содержится в ярославской колонии №8, он освободится в октябре этого года.