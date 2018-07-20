Тестирует гуру: 5 классных новинок для ухода за кожей лица

Дерматолог Анжелика Ужва протестировала пять новинок и рассказала, какие средства идеально подойдут для чувствительной кожи лица, предотвратят жирный блеск и надежно защитят от солнца.

Очищающее средство для кожи «Атлантис» Ocean Salt, Lush

Lush давно зарекомендовал себя на мировом рынке как бренд, выпускающий средства с натуральным составом и необычными текстурами. Все они, кстати, имеют короткий срок хранения, что в очередной раз подтверждает — состав претендует на звание органического. Очищающее средство «Атлантис» представляет из себя скраб с морской солью — он прекрасно подойдет для дополнительного ухода за жирной, плотной и пористой кожей. Но обладательницам чувствительной и тонкой кожи я не рекомендую пользоваться этим средством, потому что морская соль (а в скрабе она крупнозернистая) может вызвать раздражение.

«Атлантис» не только отшелушивает омертвевшие клетки, но и хорошо тонизирует: в средство добавили смесь масел, включая абсолют морских водорослей, масло лайма и абсолют листьев фиалки. В отличие от многих других классических скрабов, средство еще и пенится, очищая кожу буквально до скрипа. Не забудьте нанести увлажняющий крем после умывания!

Цена: 1 200 руб.

Сыворотка Biopeptides Face Serum, EGIA

Сыворотку с биопептидами советую сочетать с кремом из этой же коллекции (о нем подробнее можно почитать здесь). Очень нежная и приятная по текстура, она мгновенно впитывается и не оставляет липкого слоя на коже. Средство изначально было предназначено для интенсивного антивозрастного ухода за кожей лица, шеи и декольте. За anti-age в нем как раз отвечают те самые пептиды: они регулируют все физиологические процессы и способны быстро исправить возникающий дисбаланс. Стимулируя выработку естественных факторов роста, пептиды активизируют фибробласты и ускоряют синтез элементов межклеточного матрикса коллагена. Если говорить проще, то эти важные компоненты регулируют обменные процессы и тем самым восстанавливают структуру кожи.

Цена: 7 675 руб.

Мицеллярная вода для лица, век и губ «Очищение + Уход», Черный Жемчуг

Мицеллярная вода с удобной помпой от российского бренда «Черный Жемчуг» — отличное средство в соотношении цена/качество. Особенно понравилось то, что она не раздражает, а, наоборот, успокаивает кожу — а еще не вызывает покраснения слизистой глаз, в отличие от «коллег по цеху».

Средство идеально подходит для снятия макияжа и просто увлажнения кожи, обладательницам чувствительного типа настоятельно рекомендую попробовать. В состав мицеллярной воды включили натуральное масло камелии, а также жидкий коллаген и гиалурон, но все-таки сыворотку и крем она заменить не сможет. Речь идет об увлажнении исключительно эпидермального слоя кожи.

Цена: 297 руб.

Уход 3-в-1 с антиоксидантами Idéal Soleil SPF 50, Vichy

Недавно Vichy порадовали новинкой — антивозрастным уходом, который помимо UVB и UVA фильтров содержит в своем составе актиоксиданты (экстракт черного чая и витамин С из экстракта камю-камю). Крем почти не пахнет и очень приятный и нежный по текстуре — ощущения, что на лице душная пленка, точно не возникнет.

Очень важно и то, что средство некомедогенно! Наносить рекомендую тонким слоем на лицо, шею и область декольте — но все-таки прямого попадания солнечных лучей на кожу лучше избегать. А о том, как правильно загорать без вреда для здоровья, я рассказывала здесь (фото, иллюстрирующие то, как загорать ни в коем случае нельзя, прилагаются).

Цена: 1 432 руб.

Матирующий крем Mattifying Care, Topicream

Французский бренд Topicrem известен натуральным составом средств и их супер-деликатным действием — именно поэтому многие кремы подойдут даже для кожи новорожденных. А теперь Topicrem позаботились и о девушках с жирным типом кожи — для них эта новинка подойдет идеально.

Отметила и то, что у крема нет возрастных ограничений — им смело могут пользоваться и подростки, и их мамы. За матирующий эффект (а он действует в течение 10 часов, как заявлено на упаковке) отвечает входящий в состав глюканат цинка — он не только предотвращает появление блеска, абсорбируя излишки кожного сала, но и сужает поры. Вместе силиконовых разглаживающих праймеров перед макияжем лучше наносите Mattifying Care — результат будет более эффективным. Даже если на коже есть несовершенства, беспокоиться не стоит — средство некомедогенно и не содержит масел и консервантов.

Цена: 971 руб.