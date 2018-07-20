Подмосковные экологи осмотрели современную систему контроля и мониторинга МНПЗ

Специалисты Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в ходе визита осмотрели обновленную систему контроля и мониторинга Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) «Газпром нефти» , сообщили в пресс-службе завода.

«Московский НПЗ «Газпром нефти» ознакомил экспертов Всероссийского общества охраны природы Московской области с современными технологиями экологического мониторинга и контроля, внедренными на производстве. В соответствии с трехсторонним соглашением «Газпром нефти», Росприроднадзора и министерства связи и массовых коммуникаций РФ с 2018 г. Московский НПЗ является пилотной площадкой для разработки единых федеральных требований по внедрению отраслевых систем мониторинга. Визит прошел по инициативе общественной организации и стал частью программы изучения передовых природоохранных проектов на крупнейших предприятиях столичного региона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что система экологического мониторинга является важным результатом программы модернизации предприятия, которую с 2011 г. продолжает компания «Газпром нефть». Действующая на МНПЗ комплексная система предусматривает регулярный контроль в пределах санитарно-защитной зоны и на территории предприятия. Данные предоставляются надзорным органам, публикуются в открытом доступе на сайте завода и отображаются на уличном светодиодном экране. Кроме того, производственные объекты МНПЗ оборудованы автоматическими газоанализаторами, которые передают данные в надзорные ведомства. Помимо этого, на границах санитарно-защитной зоны предприятия дополнительно размещены автоматизированные пункты контроля загазованности «Мосэкомониторинга».

«Система экологического мониторинга МНПЗ по праву считается одной из лучших и является примером для других предприятий. Фактически это пять уровней последовательного контроля, начиная с датчиков в ближайших жилых районах и заканчивая регулярным контролем самой производственной площадки. И это не закрытые данные: вся информация абсолютно доступна. Наша организация будет работать над тем, чтобы такой опыт был тиражирован на промышленность Московской области и предприятия ТЭК по всей стране в целом», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Центрального совета ВООП Элмурода Расулмухамедова.

В ходе визита эксперты осмотрели ключевые производственные объекты МНПЗ, ознакомились с технологиями лабораторного контроля, а также посетили объединенную операторную МНПЗ, откуда осуществляется цифровой контроль за основными производственными процессами завода и соблюдением экологических норм.