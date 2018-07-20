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В Кафедре учебного военного центра прошёл выпуск
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В Кафедре учебного военного центра прошёл выпуск 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Студенты Губкинского университета, в исполнении приказа командующего войсками Западного военного округа военной подготовки, завершили сборы, которые проходили с 21 мая по 23 июня 2018 года. В этом году выпускниками военной кафедры смогли стать 269 студентов: 145 рядовых Службы горючего Армии России и 124 сержанта запаса. Завершили свое обучение 32 лейтенанта — специалиста Службы горючего Армии России.
Военная подготовка сержантов осуществлялась по направлениям: ВУС-241000 «Обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными материалами и техническими средствами службы горючего и смазочных материалов» и ВУС-261300 «Применение трубопроводных соединений, воинских частей и подразделений». Военные сборы сержантов прошли в городе Наро-Фоминск Московской области, а принятие присяги состоялось 10 июня.
На торжественном выпускном построении, проходившем 21 июня 2018 года в Губкинском университете, представители Минобороны России, ветераны Службы горючего, ректорат и офицеры учебного военного центра вуза поздравили выпускников центра с успешным завершением подготовки. Затем состоялось вручение дипломов и нагрудных знаков. В своей поздравительной речи ректор университета Виктор Мартынов отметил, что за 88 лет своей деятельности вуз подготовил более 10 тысяч офицеров на военной кафедре, из них около 20 стали генералами и военными учеными.
Выпускники Учебного военного центра полным составом были распределены в военные части по всей России для дальнейшей военной службы по контракту на первичных офицерских должностях. В настоящее время Учебный военный центр при РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина осуществляет военную подготовку по двум специальностям, связанным с обеспечением ГСМ и эксплуатацией технических средств Службы горючего. На протяжении четырех лет обучения студенты УВЦ изучали военно-гуманитарную, тактическую, физическую, строевую и огневую подготовки, материальное и техническое обеспечение, трубопроводный транспорт и складское дело, организацию обеспечения и применение горюче-смазочных материалов, войсковое хозяйство и спецподготовку.
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