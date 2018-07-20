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Мертвая петля огромного Геркулеса
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Мертвая петля огромного Геркулеса 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Мертвая петля в исполнении маневренного истребителя выглядит невероятно зрелищно, но когда в воздухе переворачивается вверх ногами массивный «Геркулес С-130», от этого просто дух захватывает.
Уникальный трюк показал на авиасалоне Фарнборо опытный пилот, решивший таким образом отметить свою скорую пенсию. Притом, этот элемент выступления в программе не значился — зрители пришли в полный восторг как только грузовой монстр задрал нос и пошел на выполнение петли Нестерова.
Военно-транспортный «Геркулес» был разработан еще в 1950-х годах. Конструкция вышла настолько удачно, что за десятилетия серийного производства выпустили почти 3 тысячи самолетов в 60 модификациях.
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