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ТНТ вышел за рамки
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ТНТ вышел за рамки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вообще для этого канала выходить за рамки и позволять себе чуть больше, чем позволяют все остальные, — норма. Но тут скачок задуман изрядный.
Это не выход за рамки, а просто выпрыгивание из них! 28 и 29 июля канал презентует новый мощный сезон с десятками премьер на VKFest!
Канал привезет на свою площадку более 30 звезд, устроит несколько масштабных концертов, даст шанс сняться в ролике со звездой и попасть в эфир, устроит яркие интерактивы и танцевальные мастер-классы. И все это впервые будет доступно для просмотра в live-трансляции в группе ТНТ «ВКонтакте».
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