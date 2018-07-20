ТНТ вышел за рамки

Вообще для этого канала выходить за рамки и позволять себе чуть больше, чем позволяют все остальные, — норма. Но тут скачок задуман изрядный.

Это не выход за рамки, а просто выпрыгивание из них! 28 и 29 июля канал презентует новый мощный сезон с десятками премьер на VKFest!

Канал привезет на свою площадку более 30 звезд, устроит несколько масштабных концертов, даст шанс сняться в ролике со звездой и попасть в эфир, устроит яркие интерактивы и танцевальные мастер-классы. И все это впервые будет доступно для просмотра в live-трансляции в группе ТНТ «ВКонтакте».