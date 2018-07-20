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Все прозрачно. Ноябряне смогут в режиме онлайн следить за коммунальщиками
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Все прозрачно. Ноябряне смогут в режиме онлайн следить за коммунальщиками 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске управляющая компания «Крепость+» приняла предложение «Ростелекома» об установке инновационной системы сервис «Дом».
Это первая на Ямале фирма, решившая стать прозрачной для пользователей коммунальных услуг. Сервис «Дом» — это мобильное приложение, благодаря ему жители могут узнать о проводимых мероприятиях в доме — ремонтных работах, уборке и прочем. Собственники имеют возможность передавать показания приборов учета, вызывать мастера, сообщать о нарушениях качества услуг, предоставляя фото и видеоматериалы, а еще узнавать о задолженности и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
«Мы согласились установить сервис «Дом», потому что ответственно относимся к своей работе. Система дает сплошные плюсы для собственников квартир. К примеру, вызвали они сантехника для ремонта крана, и на мониторе сразу появляется время и дата вызова, фамилия сантехника, когда выехал, затем, когда закончил работу, и тут же фото и видеофиксация проделанной работы. В свою очередь собственник тоже может прислать свои замечания и фотографии и видеодокументы. Также сервис поможет учитывать состояние объектов, собирать показания приборов учета, систематизировать объявления и сообщения от граждан», — рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» главный энергетик ООО «Крепость+» Александр Кузнецов.
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