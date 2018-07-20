Все прозрачно. Ноябряне смогут в режиме онлайн следить за коммунальщиками

В Ноябрьске управляющая компания «Крепость+» приняла предложение «Ростелекома» об установке инновационной системы сервис «Дом».

Это первая на Ямале фирма, решившая стать прозрачной для пользователей коммунальных услуг. Сервис «Дом» — это мобильное приложение, благодаря ему жители могут узнать о проводимых мероприятиях в доме — ремонтных работах, уборке и прочем. Собственники имеют возможность передавать показания приборов учета, вызывать мастера, сообщать о нарушениях качества услуг, предоставляя фото и видеоматериалы, а еще узнавать о задолженности и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.