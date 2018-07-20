Эксперт: саммит БРИКС закрепит серьезную геополитическую роль объединения 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Саммит глав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который пройдет 25-27 июля в Йоханнесбурге, позволит закрепить серьезную геополитическую роль объединения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу высказал исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС, директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая.
"Повестка предстоящего саммита довольно обычная — от вопросов энергетики до обсуждения перехода в расчетах на нацвалюты, — сказал он. — Но важность проведения саммита не в том, что будет в повестке дня, а в том, что лидеры стран БРИКС собираются в уникальных условиях, когда старый миропорядок рассыпается". В частности, эксперт обратил внимание на тот факт, что саммит «семерки» в Канаде (G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) «продемонстрировал раскол в западном сообществе по вопросам торговли, экономики и безопасности».
"В этой ситуации БРИКС может перехватить, если не лидирующую роль, во всяком случае координирующую. Например, Россия на фоне санкций в очередной раз сможет заручиться поддержкой своих партнеров по объединению", — убежден собеседник агентства. «И в этом главный смысл саммита», — добавил он.
"Приоритет для России — провести соответствующий диалог и предложить те варианты, которые могли бы стать изюминкой российского председательства в БРИКС в 2020 году, — считает эксперт. — Важно наработать массу предложений, которые помогли бы объединению играть весомую геополитическую и геоэкономическую роль". «Обычная интеграционная группировка в составе БРИКС уже неэффективна и никому не нужна, сейчас должна произойти ревизия системы глобального управления, об этом пора прямо заявить», — уверен Толорая.
"Если говорить о достижениях объединения, то оно сильно расширилось в плане контактов и установления постоянных деловых связей на всех уровнях и по всем направлениям государственной и общественной деятельности. Это очень большой плюс, что создалась постоянно действующая сеть контактов между пятью государствами-участниками во всех областях жизни, что позволяет поддерживать широкую дискуссию как на межгосударственном, так и общественном уровне", — подчеркнул собеседник.
Он напомнил, что хозяева предстоящего саммита предложили главную тему своего председательства в «пятерке». Она озаглавлена как «БРИКС и Африка: сотрудничество между развивающимися странами во имя инклюзивного роста и общего процветания на пороге четвертой индустриальной революции». «На первый план здесь выходят вопросы борьбы с протекционизмом, вопросы безопасности, контртерроризма, энергетики, — отметил эксперт. — С точки зрения интересов Южной Африки планируется обсудить проблемы социального развития, борьбы с бедностью и женские права».
Работа в формате «БРИКС плюс»
На саммит в Йоханнесбург в рамках формата «БРИКС плюс» приглашены представители девяти африканских государств, а также руководство Комиссии Африканского союза. «Это отличный набор партнеров БРИКС. Если эта тенденция закрепится, то организация приобретет дополнительный импульс и влияние, а Россия могла бы представлять интересы развивающихся стран», — резюмировал Толорая.