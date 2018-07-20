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Минобороны начало военную стройку вдоль западных границ России
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Минобороны начало военную стройку вдоль западных границ России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минобороны строит объекты военной инфраструктуры вдоль западных границ и под Севастополем, заявил замглавы ведомства Тимур Иванов.
«Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях», — передает «Интерфакс» слова Иванова в пятницу в ходе единого дня военной приемки.
Он добавил, что с начала 2018 года были сданы более 480 сооружений военных городков.
Напомним, в июне газета Defense News сообщала, что США незаметно увеличивают свои инвестиции в объекты ВВС в Восточной Европе на западном фланге России, что позволит Вашингтону при необходимости быстро развернуть свои силы на этом участке.
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