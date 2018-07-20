Минобороны начало военную стройку вдоль западных границ России

«Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях», — передает «Интерфакс» слова Иванова в пятницу в ходе единого дня военной приемки.

Он добавил, что с начала 2018 года были сданы более 480 сооружений военных городков.