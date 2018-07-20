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«Я — Пол Уокер». Компания Network Entertainment выпустит фильм о звезде «Форсажа»
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«Я — Пол Уокер». Компания Network Entertainment выпустит фильм о звезде «Форсажа» 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Network Entertainment и Paramount Network объявили съёмках нового документального фильма. Картина «Я — Пол Уокер» (I Am Paul Walker) рассказывает о жизни и трагической гибели американского актёра, сыгравшего одного из главных героев кинофраншизы «Форсаж» Пола Уокера. На экраны он выйдет 9 августа.
Как рассказал президент Network Entertainment Пол Герц, в документальный фильм будет включать интервью с коллегами и друзьями Пола Уокера, рассказ не только о его успешной карьере в кино, но и о жизни вне съёмочной площадке, а также его благотворительных акциях. Также в картине будут представлены семейные кадры.
Пол Уокер родился 12 сентября 1973 года в Глендейле (Калифорния, США). Его актёрская карьера началась в 1975 году с рекламы. Настоящая слава пришла к Уокеру с выходом фильма «Форсаж» в 2001 году, где он сыграл одного из главных героев, агента ФБР Брайана О'Коннора.
30 ноября 2013 года Пол Уокер и его друг Роджер Родас, возвращаясь с благотворительной акции, погибли в автокатастрофе в городе Санта-Кларита (Калифорния, США) — Porsche Carrera GT, которым управлял Родас, занесло, после чего автомобиль врезался столб и загорелся. И Роджер Родас, и Пол Уокер погибли на месте. Последним фильмом, в котором снялся актёр, стал «Форсаж 7», при этом создателям пришлось прибегнуть к компьютерным эффектам, так как Уокер погиб, когда картина ещё не была закончена.
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