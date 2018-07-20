«Я — Пол Уокер». Компания Network Entertainment выпустит фильм о звезде «Форсажа»

Network Entertainment и Paramount Network объявили съёмках нового документального фильма. Картина «Я — Пол Уокер » (I Am Paul Walker) рассказывает о жизни и трагической гибели американского актёра, сыгравшего одного из главных героев кинофраншизы «Форсаж» Пола Уокера. На экраны он выйдет 9 августа.

Как рассказал президент Network Entertainment Пол Герц, в документальный фильм будет включать интервью с коллегами и друзьями Пола Уокера, рассказ не только о его успешной карьере в кино, но и о жизни вне съёмочной площадке, а также его благотворительных акциях. Также в картине будут представлены семейные кадры.

Пол Уокер родился 12 сентября 1973 года в Глендейле (Калифорния, США ). Его актёрская карьера началась в 1975 году с рекламы. Настоящая слава пришла к Уокеру с выходом фильма «Форсаж» в 2001 году, где он сыграл одного из главных героев, агента ФБР Брайана О'Коннора.

30 ноября 2013 года Пол Уокер и его друг Роджер Родас, возвращаясь с благотворительной акции, погибли в автокатастрофе в городе Санта-Кларита (Калифорния, США) — Porsche Carrera GT, которым управлял Родас, занесло, после чего автомобиль врезался столб и загорелся. И Роджер Родас, и Пол Уокер погибли на месте. Последним фильмом, в котором снялся актёр, стал «Форсаж 7», при этом создателям пришлось прибегнуть к компьютерным эффектам, так как Уокер погиб, когда картина ещё не была закончена.