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Росатом может помочь Белоруссии построить исследовательский реактор
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Росатом может помочь Белоруссии построить исследовательский реактор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 20 июл — РИА Новости. Белоруссия изучает возможность строительства исследовательского реактора при участии "Росатома", сообщил в пятницу заведующий циклотронно-радиохимической лабораторией Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центра) Святослав Бринкевич.
"В настоящее время обсуждается возможность строительства на базе Института энергетики НАН Беларуси в Соснах при участии госкорпорации «Росатом» исследовательского реактора. На данном исследовательском реакторе мы могли бы частично покрыть потребность Беларуси в радионуклидах для терапии заболеваний, таких, например, как йод-131 (искусственный радиоактивный изотоп йода для лечения рака щитовидной железы и тиреотоксических состояний)", — цитирует его слова агентство Белта.
Бринкевич отметил, что строительство такого реактора потребует проработки технологических аспектов и лицензирования в Госатомнадзоре. «Росатом» может взять на себя проектирование реакторной части и помещений радиохимического блока, поставить оборудование, поделиться технологиями выделения и очистки радионуклидов, оказать помощь в обучении радиохимического персонала исследовательского реактора, добавил завлабораторией.
Он отметил, что Республиканский ПЭТ-центр активно сотрудничает с «Росатомом». Российская госкорпорация оказывает содействие в обучении и повышении квалификации радиохимиков ПЭТ-центра.
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