Росатом может помочь Белоруссии построить исследовательский реактор

"В настоящее время обсуждается возможность строительства на базе Института энергетики НАН Беларуси в Соснах при участии госкорпорации «Росатом» исследовательского реактора. На данном исследовательском реакторе мы могли бы частично покрыть потребность Беларуси в радионуклидах для терапии заболеваний, таких, например, как йод-131 (искусственный радиоактивный изотоп йода для лечения рака щитовидной железы и тиреотоксических состояний)", — цитирует его слова агентство Белта.

Бринкевич отметил, что строительство такого реактора потребует проработки технологических аспектов и лицензирования в Госатомнадзоре. «Росатом» может взять на себя проектирование реакторной части и помещений радиохимического блока, поставить оборудование, поделиться технологиями выделения и очистки радионуклидов, оказать помощь в обучении радиохимического персонала исследовательского реактора, добавил завлабораторией.

Он отметил, что Республиканский ПЭТ-центр активно сотрудничает с «Росатомом». Российская госкорпорация оказывает содействие в обучении и повышении квалификации радиохимиков ПЭТ-центра.