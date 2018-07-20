На Ямале начинается капитальный ремонт сельских ФАПов и амбулаторий

13 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, расположенных на Ямале, будут капитально отремонтированы в ближайшие два года. Правительство региона приступило к реализации указа президента № 204 (т.н. «майские» указы). Напомним, сразу после инаугурации, в мае 2018 года, Владимир Путин издал указ, который определил экономическую и социальную стратегию государства на годы вперед. Повышенное внимание к медицине на селе — один из пунктов стратегии.

Тарко-Сале и Муравленко. Так, на Ямале, помимо ФАПов и амбулаторий, часть ремонтов пройдут в пяти детских поликлиниках, по ним в этом году уже проведены первичные осмотры, сейчас разрабатываются технические задания на проектирование капремонта. Поликлиники расположены в Пуровском и Надымском районах, а также в городах Салехард

Сейчас в стадии капитального ремонта находятся 49 объектов госсобственности округа, в этом году для этого выделено 625 млн рублей из окружного бюджета. Государственным заказчиком выступает дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО

— Как всегда значительная часть капремонтов придётся на сферу здравоохранения, в этом году капитально отремонтируем 17 объектов на сумму чуть более 330 миллионов рублей. Крупные ремонты пройдут в Новом Уренгое, Губкинском, в Тарко-Сале, отремонтированы будут объекты в больничном городке Салехарда, в посёлках Лимбяяха и Харп . Это самые значимые и самые большие по бюджету. Также, исполняя Указ Президента РФ, уже сейчас идет подготовка к ремонту объектов здравоохранения в сельской местности, на некоторых работы начнем уже в этом году, — отметил директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев

Ремонты объектов медицины на селе охватят обширные территории округа. В планах заказчика отремонтировать амбулатории в поселках Пурпе-1 и Пуровск, амбулаторию в селе Кутопъюган, фельдшерские пункты в посёлках Лонгъюган и Нори Надымского района, медицинский пункт в посёлке Сюнай-Сале Ямальского района и другие.