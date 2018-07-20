В Оренбуржье Россельхознадзор уничтожил больше тонны некачественного мяса

Областной Россельхознадзор продолжает проверку предприятий на соблюдение требований санитарного законодательства.

С начала 2018 года сотрудники ведомства выявили больше 180 случаев продажи мясной продукции неизвестного происхождения. Во всех случаях специалисты добились возбуждения уголовных дел об административных правонарушениях. В общей сложности недобросовестных продавцов и товаропроизводителей оштрафовали на 1,77 млн рублей.

Также специалисты ведомства ведут контроль рынков и ярмарок выходного дня. За последние полгода они обнаружили 63 нарушения, связанных с перевозкой мясной продукции, отсутствием маркировки, сопровождающих документов и нарушением сроков хранения. В результате сотрудники ведомства сняли с продажи и уничтожили больше тонны некачественного мяса.