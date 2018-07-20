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Саратовские коммунальщики отреагировали на критику Николая Панкова
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Саратовские коммунальщики отреагировали на критику Николая Панкова 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
История с порывом на Усть-Курдюмской получила продолжение. Об этом в своем ТамТам-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.
"Как положительный фактор отмечу, «Концессия водоснабжения» отреагировала на критику быстро. Говорят, что труба на улице Усть-Курдюмской бесхозная. Но обещали устранить течь, как только будет свободная бригада. Считаю, неправильно, когда в городе есть бесхозные сети, за которые никто не отвечает. При том, что тарифы на воду растут. Люди платят за воду и не должны страдать от того, что их коммуникации не приняты на баланс. Ведь люди платят за все", — заключил депутат.
Напомним, сегодня утром депутат пожурил предприятие «Концессии водоснабжения-Саратов» за то, что коммунальщики не торопятся ликвидировать течь в районе гипермаркета «Лента».
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