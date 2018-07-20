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Россия и Израиль достигли договоренностей по приграничным районам в Сирии
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Россия и Израиль достигли договоренностей по приграничным районам в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и Израиль достигли понимания и конкретных договоренностей о том, как обеспечить мир и стабильность на приграничных с Израилем территориях на юге Сирии, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
"Что касается Израиля. Недавно там была межведомственная делегация с участием министерства обороны, представителя министерства обороны и министерства иностранных дел на высоком уровне во главе со спецпредставителем президента по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым… Откровенно рассказали о наших задачах по тому, чтобы на территориях САР, прилегающих к территории государства Израиль, установить мир и стабилизировать ситуацию", — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, «было достигнуто понимание о том, как это будет выглядеть после полного изгнания из этого региона бандформирований, террористических формирований, и было достигнуто определенное понимание с израильским руководством, как это будет выглядеть для Израиля».
"Разные называют данные в прессе, что какие-то там формирования покинут эту территорию на столько-то километров от границы. Это примерно соответствует действительности. Есть конкретные договоренности, как это будет выглядеть в будущем. По-моему к обоюдному удовлетворению такие переговоры были проведены", — добавил дипломат.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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