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Обманутые дольщики в Краснодаре требуют лишить Владимира Евланова депутатского мандата
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Обманутые дольщики в Краснодаре требуют лишить Владимира Евланова депутатского мандата 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главе правительства России Дмитрию Медведеву направлено обращение от дольщиков Краснодара. Они просят исключить Владимира Евланова из рядов «Единой России» и лишить его депутатского мандата, сообщает «Жители юга».
В письме обманутые дольщики утверждают, что обращались к депутату Госдумы России Владимиру Евланову с просьбами о содействии в продвижении честного и независимого расследования по факту массовых продаж в Краснодаре так называемых «откатных» квартир не один раз. По их словам, схема была создана и работала во время нахождения депутата на посту мэра Краснодара.
По мнению дольщиков, даже несмотря на собранные следствием доказательства, которые подтверждают участие в незаконной схеме чиновников региона, осужденными по делу до сих пор являются только пятеро рядовых членов сообщества.
Обманутые жители города считают, что организатором преступной схемы была бывшая вице-мэр Краснодара, которая отвечала за правовые вопросы и контакты с застройщиками. От нее риелторы, которые сейчас находится в тюрьме, получали задания о продаже квартир. Покупателей подбирали из числа скомпрометировавших себя взятками госслужащих. По задумке, в случае неудачной сделки по приобретению квартиры, эти люди не пошли бы жаловаться и требовать расследования.
«Верится с трудом, что депутат Госдумы РФ Евланов В. Л. не знал о повальной коррупции», — написано в обращении к Медведеву.
Кроме того, краснодарские дольщики поднимают в обращении еще две темы. Первая — это захват группой лиц 17 тысяч га земель совхозов «Солнечный» и «им. В. И. Ленина» на сумму более чем на 340 миллиардов рублей. Вторая — это факты спешной ликвидации ООО «ЮгСтройИнвестКубань», одного из застройщиков, чьи квартиры продавались по описанной выше схеме.
«ФедералПресс» напоминает, что в прошлом году в Краснодарском крае обсудили достройку проблемных домов с депутатом Госдумы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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