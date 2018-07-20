Минобороны РФ: план поставок самолетов по гособоронзаказу выполнен на 30% 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. План поставок бронетанковой техники за первое полугодие выполнен на 43%, а самолетов — на 30%, сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Планы выполнения поставок по бронетанковой технике выполнены на 43%, самолетов — на 30%, вертолетов — на 46%, показатели ремонта соответствуют заданным параметрам", — сказал он в ходе единого дня приемки.
По словам Криворучко, заключение долгосрочных контрактов и поквартальное планирование поставки техники в войска «позволили сегодня достичь высоких показателей выполнения государственного оборонного заказа 2018 года».
Заместитель министра подчеркнул, что выполнение всех государственных контрактов «находится под жестким контролем». К концу года в российском военном ведомстве ожидают «высокий уровень» выполнения гособоронзаказа.