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Минобороны РФ: план поставок самолетов по гособоронзаказу выполнен на 30%
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Минобороны РФ: план поставок самолетов по гособоронзаказу выполнен на 30% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. План поставок бронетанковой техники за первое полугодие выполнен на 43%, а самолетов — на 30%, сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Планы выполнения поставок по бронетанковой технике выполнены на 43%, самолетов — на 30%, вертолетов — на 46%, показатели ремонта соответствуют заданным параметрам", — сказал он в ходе единого дня приемки.
По словам Криворучко, заключение долгосрочных контрактов и поквартальное планирование поставки техники в войска «позволили сегодня достичь высоких показателей выполнения государственного оборонного заказа 2018 года».
Заместитель министра подчеркнул, что выполнение всех государственных контрактов «находится под жестким контролем». К концу года в российском военном ведомстве ожидают «высокий уровень» выполнения гособоронзаказа.
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