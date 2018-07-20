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Голый мужчина постирал трусы в фонтане возле здания администрации Краснодара
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Голый мужчина постирал трусы в фонтане возле здания администрации Краснодара 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Ролик выложили в социальных сетях. На нем зафиксирован весь процесс. Обнаженный мужчина стирал свое нижнее белье в бьющих струях фонтана, стоя внутри водного объекта. Все происходило на театральной площади напротив здания администрации г. Краснодара.
Судя по кадрам, это было светлое время суток. Следовательно, очевидцами могли стать прохожие и сотрудники мэрии.
Добавим, что купание в городских фонтанах запрещено.
Таким образом, данный факт является нарушением.
Привлечен ли гражданин к ответственности, уточняется. О дате всего происходящего авторы поста не сообщают.
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