Голый мужчина постирал трусы в фонтане возле здания администрации Краснодара

Краснодар . 20 июля — Новая Кубань. Ролик выложили в социальных сетях. На нем зафиксирован весь процесс. Обнаженный мужчина стирал свое нижнее белье в бьющих струях фонтана, стоя внутри водного объекта. Все происходило на театральной площади напротив здания администрации г. Краснодара.

Судя по кадрам, это было светлое время суток. Следовательно, очевидцами могли стать прохожие и сотрудники мэрии.

Добавим, что купание в городских фонтанах запрещено.

Таким образом, данный факт является нарушением.

Привлечен ли гражданин к ответственности, уточняется. О дате всего происходящего авторы поста не сообщают.